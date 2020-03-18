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الرئيسية | رياضة | فيروس "كوفيد 19" يعقد حسابات المغربي زياش

فيروس "كوفيد 19" يعقد حسابات المغربي زياش

فيروس "كوفيد 19" يعقد حسابات المغربي زياش
أوعنا بلعيد
الأربعاء 18 مارس 2020 - 09:07

يمر الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، بوضعية معقدة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أحدث ارتباكا كبيرا في عالم كرة القدم بعدما أجبر العديد من الاتحادات الكروية على تغيير خططها للموسم الحالي.

وحسب ما كشفته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، الثلاثاء، فإن المايسترو المغربي زياش بات يجهل إن كان سيكمل الموسم رفقة العملاق الهولندي أم لا، بعدما تسبب انتشار الفيروس في أوروبا في التأثير على خطط الكثير من الأندية الأوروبية.

وأوضح المصدر ذاته أن فيروس كورونا المستجد أجبر العديد من الدوريات الأوروبية على التوقف وعدم خوض المباريات، بينما يبقى الاتجاه الراجح في هولندا مواصلة منافسات الدوري بعد التغلب على الفيروس عوض تعليق الدوري بشكل نهائي.

وكشف المصدر ذاته أن صانع ألعاب الأسود مجبر بموجب عقده مع نادي البلوز اللندني على الانضمام رسميا إلى مجموعة المدرب فرانك لامبارد بدءا من يوليوز المقبل، ما قد يسبب مشكلة لأياكس وتشيلسي أيضا.

النجم المغربي زياش قد لا يتمكن من اللعب لأي من الناديين، خاصة مباريات أياكس بعد الأول من يوليوز، إذ لم يعرف بعد مصير الدوري الإنجليزي وما يجب فعله مع بقية الموسم، ولا يعرف إن كان سيسمح له باللعب مع البلوز حال استمرار منافسات البريميرليغ في الصيف، لأنه غير مسجل مع الفريق هذا الموسم.

وكان فريق البلوز تشيلسي أعلن مؤخرا توصله إلى اتفاق مع أياكس للتعاقد مع زياش، بداية من الصيف المقبل، وبعقد يمتد لـ5 سنوات، كما أنهى اتفاقه بشكل رسمي مع اللاعب حول شروطه الشخصية، إذ ستكلفه الصفقة 36.7 ملايين جنيه إسترليني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - عبد الحكيم ݣلميمة الأربعاء 18 مارس 2020 - 09:25
لا أدري ماذا استفدناه من هذا الخبر في الظرفية الراهنة خصوصا و انه لم يحذو حذو اللاعب نصر الله الذي قرر و الله اعلم ان يتكفل بعدد كبير من الاسر المغربية الفقيرة. على أي "كون غير خلاها لبوصوفة"
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35
2 - مستعار الأربعاء 18 مارس 2020 - 09:27
اه اه على مشكل شحال كبير . فين يبان المشكل ديال الناس اللي ماعندهمش باش يكملو الشهر و ماعارفينش واش غايتخلصو الشهر الجاي و لا لا فالمغرب
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46
3 - سفيان الشعبي الأربعاء 18 مارس 2020 - 09:29
كوڤيد 19 عقّد حسابات العالم وليس فقط زياش . نسأل الله السلامة و العافية .
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19
4 - Said russie الأربعاء 18 مارس 2020 - 09:35
كورونا اربكت حساباتي وحسابات كل المغاربة خصوصا الذي يعيش على مدخوله اليومي ولا يملك احتياطات بنكية تنفعه في اليوم الاسود كما هو حال اكثر من نصف المغاربة.اما زياش فحسابه البنكي غليط ولم يتبرع ولو بسنتيم على الاسر المعوزة المغربية التى اصلا نخرها الفقر .حمد الله الوحيد الذي باذر الى التبرع اما الباقي فالبخل وجمع المال منعهم من التبرع
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20
5 - reda الأربعاء 18 مارس 2020 - 09:37
I'd like to see this player make a donation to the people of Morocco to help them deal with the coronavirus
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3
6 - موسى الأربعاء 18 مارس 2020 - 09:40
نحن في حيرة من أمرنا ونأمل من الله تعالى ان يلطف بنا ويحفظنا من هدا البلاء...او سي زياش يجهل اين سيلعب؟ فلندعوا الله ان ينجينا وبعدها يلعب حتى في الباسكيط...
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13
7 - مراقب من بعيد الأربعاء 18 مارس 2020 - 09:41
الله يوفقو في مسيرتو.. و لكن عهد رونالدو ، ميسي، زياش انتهى.. هاد فيروس كورونا فال الخير باش يولي عهد العلماء و المتقفين.. عهد التفاهة سالات... شحال من واحد دابا كايطرح نفس السؤال .. الحياة صغيرة و ما كاتسوا والو.. فيروس وقف العالم بأسره .. حان وقت العلم
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9
8 - زياش الأربعاء 18 مارس 2020 - 09:42
فينك ازياش المغربي أين هي مساهمتك لإخوانك المغاربة في هذه الضروف صندوق التضامن ينتضر مساهمتك فيه كاخوك حمد الله .
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8
9 - MK92 الأربعاء 18 مارس 2020 - 09:46
COVID 19 est le nom de la maladie et non pas le nom du virus.
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-3
10 - مواطنة الأربعاء 18 مارس 2020 - 09:47
أتمنى أن يقدم هو و لاعبي المغرب في الخارج بإظهار وطنيتهم و التبرع لصندوق مواجهة كورونا.

فلاعبين مغاربة من الدوري المغربي تبرعو و تطوعوا لتحمل تكاليف أسر مغربية.
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7
11 - عبد الله الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:10
أولا الخبر نقلته هسبريس من باب التبليغ، وهي مشكورة على الجهد.
ثانيا من أراد ان ينفق على المعوزين في هذا الضرف أو في غيره فجزاه الله خيرا وبارك له في رزقه. ومن لم يفعل فهو غير آثم ولكن حرم نفسه الخير الكثير وهذا أكيد.
ولكن توقفوا بالله عليكم من قذف الناس فربها هو أو غيره أنفق سرا ويخشى على نفسه الضعيفة من أن يصيبها الغرور بنفقةٍ خصوصا إن كانت كبيرة.
على العموم التوفيق في الصدقات وباقي العبادات من الله عز وجل. وفق الله الجميع انشاظ الله. والسلام عليكم
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0
12 - مهتم جدا الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:24
لماذا تصرون على تلقيبه بالمايسترو .. وصانع الغاب المنتخب المغربي .. هل تعتقدون حقا انه كذاك ؟ والله انكم تظلون وتظلون ، اللاعب متوسط جد ومستواه البدني متوسط جدا .. فمن اين يحصل على لقب مايسترو ؟؟ سبحان الله اصبحت الالقاب توزع كالخبز في مأثم
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