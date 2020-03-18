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كُتّاب وآراء
فيروس "كوفيد 19" يعقد حسابات المغربي زياش
يمر الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم، بوضعية معقدة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أحدث ارتباكا كبيرا في عالم كرة القدم بعدما أجبر العديد من الاتحادات الكروية على تغيير خططها للموسم الحالي.
وحسب ما كشفته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، الثلاثاء، فإن المايسترو المغربي زياش بات يجهل إن كان سيكمل الموسم رفقة العملاق الهولندي أم لا، بعدما تسبب انتشار الفيروس في أوروبا في التأثير على خطط الكثير من الأندية الأوروبية.
وأوضح المصدر ذاته أن فيروس كورونا المستجد أجبر العديد من الدوريات الأوروبية على التوقف وعدم خوض المباريات، بينما يبقى الاتجاه الراجح في هولندا مواصلة منافسات الدوري بعد التغلب على الفيروس عوض تعليق الدوري بشكل نهائي.
وكشف المصدر ذاته أن صانع ألعاب الأسود مجبر بموجب عقده مع نادي البلوز اللندني على الانضمام رسميا إلى مجموعة المدرب فرانك لامبارد بدءا من يوليوز المقبل، ما قد يسبب مشكلة لأياكس وتشيلسي أيضا.
النجم المغربي زياش قد لا يتمكن من اللعب لأي من الناديين، خاصة مباريات أياكس بعد الأول من يوليوز، إذ لم يعرف بعد مصير الدوري الإنجليزي وما يجب فعله مع بقية الموسم، ولا يعرف إن كان سيسمح له باللعب مع البلوز حال استمرار منافسات البريميرليغ في الصيف، لأنه غير مسجل مع الفريق هذا الموسم.
وكان فريق البلوز تشيلسي أعلن مؤخرا توصله إلى اتفاق مع أياكس للتعاقد مع زياش، بداية من الصيف المقبل، وبعقد يمتد لـ5 سنوات، كما أنهى اتفاقه بشكل رسمي مع اللاعب حول شروطه الشخصية، إذ ستكلفه الصفقة 36.7 ملايين جنيه إسترليني.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (12)
فلاعبين مغاربة من الدوري المغربي تبرعو و تطوعوا لتحمل تكاليف أسر مغربية.
ثانيا من أراد ان ينفق على المعوزين في هذا الضرف أو في غيره فجزاه الله خيرا وبارك له في رزقه. ومن لم يفعل فهو غير آثم ولكن حرم نفسه الخير الكثير وهذا أكيد.
ولكن توقفوا بالله عليكم من قذف الناس فربها هو أو غيره أنفق سرا ويخشى على نفسه الضعيفة من أن يصيبها الغرور بنفقةٍ خصوصا إن كانت كبيرة.
على العموم التوفيق في الصدقات وباقي العبادات من الله عز وجل. وفق الله الجميع انشاظ الله. والسلام عليكم