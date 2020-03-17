يوفنتوس يعلن إصابة "ماتويدي" بفيروس كورونا

هسبريس - أ.ف.ب

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي الثلاثاء عن إصابة لاعب وسطه الدولي الفرنسي بليز ماتويدي بفيروس كورونا المستجد، ليصبح ثاني لاعب من بطل "سيري آ" مصاب بفيروس "كوفيد-19" بعد دانييلي روغاني.

وقال يوفنتوس في بيان "خضع بليز ماتويدي لفحوص طبية جاءت نتيجتها إيجابية بفيروس كورونا"، مضيفا "اللاعب، ومنذ الأربعاء 11 مارس، في عزلة منزلية طوعية. وسيبقى تحت المراقبة وسيتبع النظام نفسه. هو على ما يرام ولا يعاني من أعراض".