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كُتّاب وآراء
لاعبو الزمامرة يتبرعون بأجرة شهر لمحاربة "كورونا"
قرر أطر ولاعبو نهضة الزمامرة لكرة القدم التبرع بأجرة شهر مارس لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة "فيروس كورونا" المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 6865 اليوم الثلاثاء، بعدما كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.
وأعلن الفريق المذكور، عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "فايسبوك"، أن مساهمة أطر ولاعبي الفريق من خلال التبرع بأجرة شهر مارس الجاري "جاءت كمبادرة إنسانية من أسرة النهضة أتلتيك الزمامرة لمواجهة هذا الوباء".
ويعتبر نهضة الزمامرة أول فريق يقوم بهذه الخطوة على مستوى الأندية في الدوري المغربي الاحترافي، لتنضاف بذلك إلى بعض المبادرات الخاصة من اللاعبين، منهم من يمارس في الدوري المحلي ومن يلعب خارج المغرب، على غرار بديع أؤوك وأنس الزنيتي ووليد أزارو وحميد أحداد وعبد اللطيف نصير وأسماء أخرى.
وقرر اللاعبون المغاربة المتبرعون بجزء من رواتبهم الشهرية مساعدة بعض العائلات المحتاجة بغية حثها على البقاء داخل منازلها حتى يجتاز المغرب ويلات هذا الفيروس الخطير.