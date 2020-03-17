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كُتّاب وآراء
"حمد الله" يقرر التكفل بألف أسرة مغربية محتاجة
قرر الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم النصر السعودي لكرة القدم، التكفل بـ1000 أسرة محتاجة بغية حثها على البقاء داخل منازلها حتى يجتاز المغرب جائحة "فيروس كورونا" المستجد.
وأعلن الهداف التاريخي للدوري السعودي في الموسم الماضي متصدر قائمة الهدافين هذا الموسم، عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، انخراطه في مبادرة التكفل بالأسر المحتاجة التي ستتضرر بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المغربية للحد من انتشار "فيروس كورونا" المستجد.
وكتب المهاجم السابق لأولمبيك أسفي: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن الرسول عليه الصلاة والسلام: (المؤمن للمؤمن كالبينات يشد بعضه بعضا)".
وأضاف: "في ظل هذه الظروف الصعبة وتضامنا مع إخواننا في المغرب ومن باب المسؤولية كل حسب قدرته، لقد قررت أن أتكفل بـ1000 أسرة، كما أدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر".
وسينضاف حمد الله بمبادرته هذه إلى بعض اللاعبين الذين قرروا بدورهم التبرع بجزء من راتبهم لصالح المتضررين من انتشار "فيروس كورونا"، على غرار بديع أؤوك وأنس الزنيتي ووليد أزارو وحميد أحداد وعبد اللطيف نصير وأسماء أخرى.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (63)
اللهم بارك وافتح قلوب جميع العائلات الميسورة الحال للتصامن مع إخوانهم الفقراء
ا
تقبل الله اجرك يا حمد الله
الله يتقبل مت الجميع ، كل قدر استطاعته
اللهم احفظ هدا البلد من كل سوء
عزاز وغالييين
جزاك الله عنهم خير الجزاء، وحفظ الله بلادنا و سائر بلاد المسلمين من كل شر
ض
اتمنى ان ينخرط التحار والجالية ايضا .تحية للاعب الكبير حمد الله
ولكن مع اشتداد الظروف والازمة كنبداو نحسو بتفاهة هاد الفنانين والفنانات المغنيين والمغنيات واليوتوبوزات والكوميديين وتفاهتنا معاهم حنا للي درنا ليهم القيمة.. تفاهة هاد المعلمين المحتجين والمقاطعين .. تفاهة كل واحد همو مصلاحتو فقط فهاد البلاد..
أخنوش للي نهار كامل وحنا نعيرو فيه راه تبرع بأكثر من مليار.. وكذلك بن جلون للي كنقولو ليه كروش الحرام.. الملك تبرع بخمسة ملايير باعتبار المكتب الشريف للفوسفاط.. ها اللاعبين..
الفنانين كينصحونا نبقاو فالدار.. نغسلو ايدينا ومانسلموش.
الحكومة للي كنسبو فيها راها اليوم متحدة بيد وحدة لتخطي الازمة.. البوليس للي كنقولو عليه شفار وكيقمع.. كلشي شاف بوليسي ديال اسفي.
هاد البلاد ان شاء الله مازال غادي توقف ومازال غادي يقدرها الله باش تتخطى الازمة.. ولكن بالرجال ديال بصح ماشي الخشيبات والمونيكات والشيخات.. غادي تنوض أقوى ان شاء الله وغادي نديرو قطيعة مع الزبل والتفاهة.. غادي نشدو بيد ملكنا والرجال الاحرار للي غادي يسيرو البلاد.
حتا الدولة مقصرتش معانا فهاد الوباء الخطير الله يحفظ بلدنا وسائر البلدان
دمتم فخرا وعزة لهذا البلد العزيز
وفقكم الله
فعند الشدائد تعرف معادن الرجال
شكرا هيسبريس
والله يرحمنا ويفرجها على الأمة الإسلامية.
ملاحظة هناك ناس في واد زم في البادية تضرروا بزاف بالعاصفة كاين لي تهدموا لهم منازلهم و ماتت لهم الماشية ما بقى لهم حتى ما ياكلوا و حتى فين يباتوا و هم الان في العراء و الجوع و شبح كورونا يترصدهم. المرجو مساعدتهم.و لكم جزيل الشكر