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الرئيسية | رياضة | "حمد الله" يقرر التكفل بألف أسرة مغربية محتاجة

"حمد الله" يقرر التكفل بألف أسرة مغربية محتاجة

"حمد الله" يقرر التكفل بألف أسرة مغربية محتاجة
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:05

قرر الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم النصر السعودي لكرة القدم، التكفل بـ1000 أسرة محتاجة بغية حثها على البقاء داخل منازلها حتى يجتاز المغرب جائحة "فيروس كورونا" المستجد.

وأعلن الهداف التاريخي للدوري السعودي في الموسم الماضي متصدر قائمة الهدافين هذا الموسم، عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، انخراطه في مبادرة التكفل بالأسر المحتاجة التي ستتضرر بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المغربية للحد من انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وكتب المهاجم السابق لأولمبيك أسفي: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن الرسول عليه الصلاة والسلام: (المؤمن للمؤمن كالبينات يشد بعضه بعضا)".

وأضاف: "في ظل هذه الظروف الصعبة وتضامنا مع إخواننا في المغرب ومن باب المسؤولية كل حسب قدرته، لقد قررت أن أتكفل بـ1000 أسرة، كما أدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر".

وسينضاف حمد الله بمبادرته هذه إلى بعض اللاعبين الذين قرروا بدورهم التبرع بجزء من راتبهم لصالح المتضررين من انتشار "فيروس كورونا"، على غرار بديع أؤوك وأنس الزنيتي ووليد أزارو وحميد أحداد وعبد اللطيف نصير وأسماء أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (63)

1 - مغربي راقي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:10
والله مافحالي ولكن جاري والله ماندوزو وخا نقسم خبزة معاه ومانشد عليه والو والحمد لله على كل حال ان لاه وان اليه راجعون
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104
2 - yassine الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:10
بادرة حسنة و ننوه بها.. لكنها جائحة وطنية.. كان من الافضل وضعها في صندوق ضد فيروس كورونا... من اجل التضامن
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-89
3 - الله اكبر الله اكبر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:10
الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
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75
4 - زهير مرابطي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:10
خير مثال لخير لاعب
اللهم بارك وافتح قلوب جميع العائلات الميسورة الحال للتصامن مع إخوانهم الفقراء
ا
تقبل الله اجرك يا حمد الله
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99
5 - سعاد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:11
برافو. واها بغينا هادشي يبقى ديما
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66
6 - ابو مريم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:11
نعم الرجل انت،يا بطل.مغربي اصيل.كثر الله من امثالك.
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82
7 - متتبعة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:11
الله كثر من أمثاله ويجعلهالو فميزان الحسنات
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76
8 - مغربي حر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:11
بارك الله في رزقك وفي ذريتك وفي جميع خطواتك،
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65
9 - الله يصوب الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:13
الله يحفظك ويكثر من امثالك يارب
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58
10 - مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:13
جعله الله لك في ميزان مقبول
الله يتقبل مت الجميع ، كل قدر استطاعته
اللهم احفظ هدا البلد من كل سوء
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51
11 - دينووو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:14
سير الله يكبر بيك..لعز للمغاربة هادشي تا يرفع المعنويات.. الله يخليكم ما تخرجو ها لداروريات
عزاز وغالييين
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50
12 - أحمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:14
ان الله لا يضيع أجر المحسنين.
جزاك الله عنهم خير الجزاء، وحفظ الله بلادنا و سائر بلاد المسلمين من كل شر
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42
13 - سعيد فنيني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:14
السلام عليكم أشد على يد هذا اللاعب وأقترح على كل المغاربة المستقرين ماليا بما فيهم الموظفين أن يتكلف كل واحد بأسرة معوزة في هذه الفترة لأن هناك عائلات فقدت مورد الرزق بسبب فقدان العمل في عدد من القطاعات ..
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37
14 - مهتم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:15
بادرة اكتر من رائعة الله يجعلها في ميزان حسناته وهادا احسن رد من حمد الله علا المشككين في وطنيته المتبرعين لحد ساعة حمد الله احداد ووليد ازارو نتمنا من بقية انضمام للحملة
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28
15 - الحقيقة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:15
عمل نبيل يحسب لك يا حمد الله...
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24
16 - محمد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:16
جزاه الله خيراوكثرمن أمثاله،ليس كالبعض قتلهم الجشع،وتسببوافي غلاءبعض الموادبتهافتهم عليها،شئ يكادقلب من له حياةيتقطع كمدامن تصرفات البعص
ض
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19
17 - الشعب المغربي الراقي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:17
لم أتخيل هكذا تضامن شعبنا الغالي معروف تاريخيا بالتضامن اللهم زد وبارك نتمنى يمشي للأيتام ولخدامين فالمقاهي راهم ضايعيين الصراحة
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25
18 - تازي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:17
ما شاء الله هذه هي الأخلاق الكريمة و إلا فلا
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21
19 - ن ق الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:18
خبر مفرح الله يكثر من امتالك الله يجازيك
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20
20 - الفيلسوف الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:18
الله يجازيك بالخير اسيدي ويكتر من متالك ويخليلك وليداتك... يا ربي يحفظك ويزيدك من عندو
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18
21 - marchichi الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:18
نرجو من اصحاب الاوسمة خصوصا منهم الفنانون و من يعتبرون انفسهم وجهاء مناطقهم و كدا الاثرياء ان يستجيبو لنداء الوطن و يساهمو دون بخل في مساعدة البلاد ماديا انها فرصتهم و نرجوا ان لا تتكرر
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21
22 - حفيظة بيشو الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:18
جزى الله كل من ساهم في فعل الخير كاينين عائلات محتاجة بحال هاد المبادرات انا منهم
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15
23 - منير الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:19
مبادرة طيبة الله يرضي عليك ويكثر من أ امثالك
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16
24 - عبدالله الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:19
والله للعين دمعت وعجز اللسان عن الكلام فيك يابطل بهذا التضامن منك لاخوتك ،كنت شهما وازددت شهامة .وفقك الله وتقبل منك خالص الاعمال الف شكر لك اخي عبدالرزاق.
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22
25 - عزيز الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:20
بارك الله في كل من ساهم من قريب أو بعيد لتجاوز هذه المحنة. هذه هي روح المواطنة الحقة.
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20
26 - الواقعي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:20
فينك يا كلنا سعد و فينك يا مومو و فينك يا مسلم و فينكم يا فنانين و لا غير الشفوي
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9
27 - kjou الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:21
‏نشكرك يا حمد الله ونطلب اللهم ان يرزقك
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8
28 - مواطن مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:21
جعله الله في ميزان حسناتك ، بادرة حسنة.
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8
29 - محمد لعيوني الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:22
رسالة الى العالم اجمع ان المغاربة ولو اختلفوا لن يتفرقوا. رسائل قوية وتضامن قوي.وتلبقية تاتي .نتمنى ان نصل الى مبلغ يدهش العالم.
اتمنى ان ينخرط التحار والجالية ايضا .تحية للاعب الكبير حمد الله
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9
30 - محسن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:22
الله يكتر من متالك و هدا هو السبب لي خلانا نحبوك قبل من كورونا
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8
31 - عبد الصمد بلبركة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:22
اللهم اجعلها في ميزان حسناته واجعل زملاؤه يحدون حدوه آمين يارب العالمين
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6
32 - اصيل الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:23
بادرة طيبة جعلها الله في ميزان حسنانتك في انتظار الآخرين هكدا حب الوطنية المغرب حتى الموت
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7
33 - عبدالله الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:23
ونعم الرجال بارك الله في ابدانكم وارزاقكم وقواتكم. اين هم أصحاب المليارات .ام ان المال المنهوب لا خير فيه ؟ ولكم في هاؤلاء الإخوة أسوة حسنة والله الموفق.
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9
34 - rachid الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:23
سيزرزقها له الله من حيت لا يحتسب .كما أتمنى من المواطنين الانتباه إلى المشردين في الشارع وكبار السن الدين ينامون في الشارع ومدهم بالطعام وبعض النقود لشراء بعض حاجاتهم .
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7
35 - wadi الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:24
C'est votre tour, les artistes
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7
36 - الطنز البنفسجي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:24
الحمد لله كاين الخير فولاد البلاد.
ولكن مع اشتداد الظروف والازمة كنبداو نحسو بتفاهة هاد الفنانين والفنانات المغنيين والمغنيات واليوتوبوزات والكوميديين وتفاهتنا معاهم حنا للي درنا ليهم القيمة.. تفاهة هاد المعلمين المحتجين والمقاطعين .. تفاهة كل واحد همو مصلاحتو فقط فهاد البلاد..
أخنوش للي نهار كامل وحنا نعيرو فيه راه تبرع بأكثر من مليار.. وكذلك بن جلون للي كنقولو ليه كروش الحرام.. الملك تبرع بخمسة ملايير باعتبار المكتب الشريف للفوسفاط.. ها اللاعبين..
الفنانين كينصحونا نبقاو فالدار.. نغسلو ايدينا ومانسلموش.
الحكومة للي كنسبو فيها راها اليوم متحدة بيد وحدة لتخطي الازمة.. البوليس للي كنقولو عليه شفار وكيقمع.. كلشي شاف بوليسي ديال اسفي.
هاد البلاد ان شاء الله مازال غادي توقف ومازال غادي يقدرها الله باش تتخطى الازمة.. ولكن بالرجال ديال بصح ماشي الخشيبات والمونيكات والشيخات.. غادي تنوض أقوى ان شاء الله وغادي نديرو قطيعة مع الزبل والتفاهة.. غادي نشدو بيد ملكنا والرجال الاحرار للي غادي يسيرو البلاد.
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15
37 - شكرا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:24
هده هي قمة الانسانية شكرا لك حمد الله. وشكرا لكل من قدم المساعدة من العبين والفنين. واتسالأل اين هم من استفتادو من المغرب من الرياضين والفنانين زاكي بودربالة نيبت بصير لم نسمع مبادرة من هدا النوع
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4
38 - البهجة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:25
الصدقة تدفع البلاء و البأس سرا أو جهرا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
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4
39 - من خارج الوطن الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:25
هذا ما على البرلمانيين و الأثرياء فعله و لو فعلوه لتمكنى من القضاء على الوباء في ضرف وجيز بل نتفوق ونعطي دروس للدول المتقدمة و نبين أن هذا هو الإسلام و التضامن الحقيقي بل سيضربون المثل الأعلى بالمغرب
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4
40 - elk feraawn الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:25
الحمد لله هذا يدل على ان المغاربة فيهم الخير من كبير لصغير
حتا الدولة مقصرتش معانا فهاد الوباء الخطير الله يحفظ بلدنا وسائر البلدان
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5
41 - الشاظي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:25
جعلها الله لكل ولكل أمثالك في ميزان الحسنات وبارك الله لكلكم في ارزاقكم وصحتكم.
دمتم فخرا وعزة لهذا البلد العزيز
وفقكم الله
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4
42 - صحراوي مغربي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:25
جزاك الله ياابن المغرب الحبيب هكدا الرجال
فعند الشدائد تعرف معادن الرجال
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4
43 - طنجاوي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:25
هل ممكن أن أكون من المستفيدين أنا مريض يتيم الأهل و عندي جوج د العواول واحد فيه الضيقة و كاريِ و حالتي جد صعبة...
شكرا هيسبريس
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6
44 - عادل الجريدة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:25
الشعب المغربي عظيم ولديه ابناء عظماء هنا فين كتبان الاخوة والتضامن في الشدة نعرف الاخوة شكرا حمد الله اللهم ارفع عن بلدي البلاء امين يارب
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45 - don't be sad Allah with us الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:26
اللهم اجعلها في ميزان حسانتك وكل من ساهم في تمويل هذا الصندوق
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4
46 - سوسي حر الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:26
نعم الرجل هنا كتبان الوطنية و الإنسانية الحقة تحياتي لك ياخي حمد الله.
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4
47 - omar الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:27
الحمد لله المغاربة دائما اخوة ولله الحمد
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48 - Meryem الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:27
ياريت لو كانت هذه التبرعات والتكفلات على مدار السنة وحتى من دون أن تكون هناك أزمات لكان المغرب من بين الدول التي تحتل المراتب الأولى في القضاء على الفقر. على العموم بادرة طيبة.إن الله لا يضيع أجر المحسنين
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49 - samir الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:27
ماشاء الله نعم هنا كيبانو المغاربة الأحرار والأصيلين كونوا على يقين أن الله سيعوضكم أكثر مما تصضقتم به شكرا أتمنى أن تفكروا في أهل البوادي
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50 - جميلة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:29
المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضها بعضا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يجعلها في ميزان حسناتك وكنتمنى هاد المبادرات الطيبة تستمر ونوقفوا جنب بعضنا وربي كيخلف كلشي غير نوي الخير تلقاه هذا واجب علينا كاملين كيف ما هو واجب على الدولة تشوف حل لي الناس لي عندها اقساط شهرية وديون واجبة السداد وواقفين على العمل وما عندهومش حتى فواتير الكهرباء والماء لازم يكون فيها تسهيلات لان الوضع صعب جدا الله يكون في العون الجميع والله يشافي كل مريض ويرفع عنا البلاء والوباء لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الضالمين استغفر الله العظيم واتوب اليه
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51 - ilias الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:29
الله ازيدو من فضلو و اكثر من امثالو
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52 - اسم على مسمى الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:30
مغاربة ونفتخر ..... الله يزيدكم من فضله .... سنكون بالف خير ان شاء الله
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53 - مغربية الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:30
الله يخلف عليه هنا كايبانو ولاد المغرب اللهم بارك
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54 - ام ادم الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:30
الله يجعلها ليك في الميزان المقبول عند الله.
والله يرحمنا ويفرجها على الأمة الإسلامية.
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55 - غيته الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:30
كم نحن بأمس الحاجة لأمثالك في هذه الأيام ....جُزيت خيرا وإحسانا..... ونتمنى من الطبقة الغنية في المملكه لو تسارع وتعمل بالمثل...
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56 - سكينة الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:32
هادو هما المغاربة وقت الشدة يد فيد وافتخر بمغربيتي اللهم احرس وطني بعينك التي لا تنام
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57 - سعيد الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:32
مبادرة راءعة و تطوع خيري في ظرفية صعبة وحرحة أكن له كل الاحترام والتقديرجازاك الله خيرا بما فعلت مليون شكر
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58 - أحلام الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:35
بارك الله فيك عزيزي وحفظك ورعاك وزادك من فضله.
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59 - عبدوا الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:36
مبادرة جميلة جدا من جميع المتبرعين فهذا هو المغرب الحقيقي . نتمنى أن توزع على جميع الأسر المغربية المعوزة و كذلك الأسر التي توقف أبنائها عن العمل بسبب وباء كورنا المستجد. اللهم ابعده عنا يارب العالمين كما بعدت بين المشرق والمغرب.
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-1
60 - ilham faiz الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:36
الحمد لله .مازال الخير في الدنيا و هادو هما المغاربة الأحرار يوقفوا مع بعضهم في الأزمة. نحطوا اليد في اليد و نعونوا بعضنا و لو بالقليل.
ملاحظة هناك ناس في واد زم في البادية تضرروا بزاف بالعاصفة كاين لي تهدموا لهم منازلهم و ماتت لهم الماشية ما بقى لهم حتى ما ياكلوا و حتى فين يباتوا و هم الان في العراء و الجوع و شبح كورونا يترصدهم. المرجو مساعدتهم.و لكم جزيل الشكر
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61 - عبد العزيز الحسناوي الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:36
كل التقدير والاحترام واسمى عبارات الامتنان
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62 - said الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:37
مغربي حر 《تبارك الله عليك》
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63 - مصطفى الثلاثاء 17 مارس 2020 - 23:37
نعم الرجل، عمل نبيل،جزاك الله خير الجزاء وكثر من أمثالك.
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