"حمد الله" يقرر التكفل بألف أسرة مغربية محتاجة

أوعنا بلعيد

قرر الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، نجم النصر السعودي لكرة القدم، التكفل بـ1000 أسرة محتاجة بغية حثها على البقاء داخل منازلها حتى يجتاز المغرب جائحة "فيروس كورونا" المستجد.

وأعلن الهداف التاريخي للدوري السعودي في الموسم الماضي متصدر قائمة الهدافين هذا الموسم، عبر صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي "فيسبوك"، انخراطه في مبادرة التكفل بالأسر المحتاجة التي ستتضرر بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المغربية للحد من انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

وكتب المهاجم السابق لأولمبيك أسفي: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن الرسول عليه الصلاة والسلام: (المؤمن للمؤمن كالبينات يشد بعضه بعضا)".

وأضاف: "في ظل هذه الظروف الصعبة وتضامنا مع إخواننا في المغرب ومن باب المسؤولية كل حسب قدرته، لقد قررت أن أتكفل بـ1000 أسرة، كما أدعو الجميع إلى توخي الحيطة والحذر".

وسينضاف حمد الله بمبادرته هذه إلى بعض اللاعبين الذين قرروا بدورهم التبرع بجزء من راتبهم لصالح المتضررين من انتشار "فيروس كورونا"، على غرار بديع أؤوك وأنس الزنيتي ووليد أزارو وحميد أحداد وعبد اللطيف نصير وأسماء أخرى.