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الرئيسية | رياضة | "الزمالك المصري" يحسم مصير أشرف بنشرقي

"الزمالك المصري" يحسم مصير أشرف بنشرقي

"الزمالك المصري" يحسم مصير أشرف بنشرقي
أوعنا بلعيد
الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:30

رفض فريق الزمالك المصري لكرة القدم فكرة خروج مهاجمه الدولي المغربي أشرف بنشرقي بغية خوض تجربة احترافية جديدة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد العروض اللافتة التي بصم عليها الأسد المغربي منذ انطلاق الموسم الحالي.

وحسب مصدر مسؤول بنادي الزمالك، فإن الإدارة البيضاء لا تفكر في رحيل نجوم الفريق والقوام الأساسي، وعلى رأسهم المهاجم المغربي أشرف بنشرقي والتونسي فرجاني ساسي ومحمود علاء، وسترفض العروض المقدمة من أجلهم خلال المقبل من الأسابيع.

وأوضح المصدر أن المكتب المسير ضد فكرة بيع نجوم الفريق نظرا إلى رغبته في تحقيق المزيد من البطولات، موضحا في الوقت نفسه أن ملف الصفقات الجديدة بالنسبة إلى القلعة البيضاء مؤجل في الفترة الحالية.

وأضاف المصدر نفسه أن الإدارة ستتابع مستوى لاعبي الزمالك المعارين لأندية أخرى في المقام الأول قبل التفكير في إبرام صفقات جديدة خلال الموسم المقبل بغية تقوية صفوف المجموعة.

وكانت مصادر تركية قد أشارت إلى رغبة فريق طرابزون سبور، متصدر الدوري التركي الممتاز، بضم الدولي المغربي أشرف بنشرقي، مهاجم الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - sportif الأربعاء 18 مارس 2020 - 10:53
هدا الرفض من مسيري الزمالك بيع أشرف بن شرقي ما هي إﻻ مناورة ودهاء منهم لرفع من القيمة المالية له والكسب أكثر ------
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15
2 - reda الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:02
j'invite de joueurs d'aller en Espagne. c'est là que son style de jeu sera valorisé. l'egypte reste un pays africain comme le maroc
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2
3 - Nomade الأربعاء 18 مارس 2020 - 11:18
متى كان البشر سلعة تباع وتشترى؟ هل عاد عهد الرقيق؟؟؟ أكره الكرة وممارسيها ولغة ممتهنيها ومحبيها. أصبحت تجارة يجتمع فيها التحايل والتكبر والغرور والعنف....
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