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كُتّاب وآراء
"الزمالك المصري" يحسم مصير أشرف بنشرقي
رفض فريق الزمالك المصري لكرة القدم فكرة خروج مهاجمه الدولي المغربي أشرف بنشرقي بغية خوض تجربة احترافية جديدة خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد العروض اللافتة التي بصم عليها الأسد المغربي منذ انطلاق الموسم الحالي.
وحسب مصدر مسؤول بنادي الزمالك، فإن الإدارة البيضاء لا تفكر في رحيل نجوم الفريق والقوام الأساسي، وعلى رأسهم المهاجم المغربي أشرف بنشرقي والتونسي فرجاني ساسي ومحمود علاء، وسترفض العروض المقدمة من أجلهم خلال المقبل من الأسابيع.
وأوضح المصدر أن المكتب المسير ضد فكرة بيع نجوم الفريق نظرا إلى رغبته في تحقيق المزيد من البطولات، موضحا في الوقت نفسه أن ملف الصفقات الجديدة بالنسبة إلى القلعة البيضاء مؤجل في الفترة الحالية.
وأضاف المصدر نفسه أن الإدارة ستتابع مستوى لاعبي الزمالك المعارين لأندية أخرى في المقام الأول قبل التفكير في إبرام صفقات جديدة خلال الموسم المقبل بغية تقوية صفوف المجموعة.
وكانت مصادر تركية قد أشارت إلى رغبة فريق طرابزون سبور، متصدر الدوري التركي الممتاز، بضم الدولي المغربي أشرف بنشرقي، مهاجم الزمالك المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.