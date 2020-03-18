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الرئيسية | رياضة | أمرابط يدخل الحجر الصحي من فيروس "كورونا"

أمرابط يدخل الحجر الصحي من فيروس "كورونا"

أمرابط يدخل الحجر الصحي من فيروس "كورونا"
أوعنا بلعيد
الأربعاء 18 مارس 2020 - 18:50

قرر مسؤولو فريق هيلاس فيرونا الإيطالي لكرة القدم دخول الدولي المغربي سفيان أمرابط، بالإضافة إلى بقية اللاعبين والطاقم الطبي وكل العاملين بالنادي، في الحجر الصحي إلى غاية 25 من الشهر الجاري.

وحسب ما أكده مصدر مقرب من اللاعب أمرابط لجريدة هسبريس الإلكترونية فقد قررت إدارة هيلاس فيرونا دخول كل مكونات النادي للحجر الصحي بعد كشف إصابة متوسط ميدان الفريق، ماتيا زكاني، بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح مصدرنا أن إدارة الفريق المذكور أخضعت كل اللاعبين، بالإضافة إلى العاملين داخل النادي، لفحوصات طبية كانت جميعها سلبية، باستثناء حالة اللاعب زكاني التي كانت إيجابية، لتتأكد إصابته بفيروس كورونا بعدما كان يعاني من الحمى في الأيام القليلة الماضية.

وأضاف المصدر ذاته أن النادي الممارس بـ"السيريا أ" أجبر باقي اللاعبين، ومن ضمنهم متوسط ميدان الأسود سفيان أمرابط، وأيضا كل طاقم الفريق، على الاستمرار في الحجر الصحي، إذ سبق للاعبين أن تطوعوا وعزلوا أنفسهم في منازلهم قبل أيام، على أن يستمر ذلك لـ14 يوما.

ووضع الطاقم التقني للفريق الإيطالي برنامجا خاصا لنجم خط المنتصف أمرابط، إذ سيخوض تداريبه في منزله بشكل انفرادي، مع تتبع نظام غذائي يحتوي على مكملات غذائية لتقوية المناعة، وهو ما يسري على بقية اللاعبين.

وأصبح نادي هيلاس ڤيرونا رابع نادي بـ"سيريا أ" يصاب أحد لاعبيه بفيروس كورونا بعد يوفنتوس وسامبدوريا وفيورنتينا، كما تعد إيطاليا أكثر الدول تضررا بفيروس "كوفيد-19" في أوروبا، ما دفعها إلى وقف النشاط الرياضي كاملا حتى الثالث من أبريل، ضمن سلسلة إجراءات قاسية شملت إغلاق كل المتاجر باستثناء الصيدليات وتلك التي تبيع المنتجات الغذائية.

يشار إلى أن فيروس "كوفيد-19" ظهر للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في دجنبر الماضي، قبل أن يتفشى بشكل كبير ويتحول إلى وباء عالمي تسبب حتى اليوم الأربعاء في وفاة أكثر من ثمانية آلاف شخص.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:01
اللهم شافية وعافيه و شافي البشرية جمعاء من هذا الوباء المنتشر... سفيان امرابط وشقيقه نورالدين لاعبان خلوقان نفتخر بهما كمغاربة فاللهم شافي سفيان وقويه للتغلب على هذا المرض
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2 - إلى مواطن مغربي الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:19
أنت فهمت الخبر خطأ. هو لم يصب بالمرض بل هي فقط احترازات وقائية بعد أن أصيب لاعب واحد من الفريق بالداء.
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3 - محمد فاصلي الأربعاء 18 مارس 2020 - 19:21
الله يرفع علينا هاذ البلاء . ويشافي كل مريض
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