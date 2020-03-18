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كُتّاب وآراء
كارتيرون يطالب بنشرقي وأوناجم بالحجر الصحي
طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك المصري لكرة القدم، من الثلاثي المحترف التونسي فرجاني ساسي والثنائي المغربي أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم، اتباع التعليمات الصحية في ظل تفشي "فيروس كورونا" المستجد في بلدانهم.
وحسب مصادر مصرية، فإن المدرب الفرنسي اتصل بالثلاثي سالف الذكر بغية الاطمئنان عليهم، بعدما غادروا الأراضي المصرية وعادوا إلى بلدانهم، نظرا لتوقف الدوري المصري لأسبوعين، بسبب تفشي فيروس (كوفيد 19)، الذي أحدث ارتباكا بالاتحادات الرياضية عبر العالم.
وأوضحت المصادر بأن كارتيرون طلب من لاعبيه الالتزام بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج منها وتطبيق الحجر الصحي، مثلما اتُفق عليه في وقت سابق، بعدما منحهم فرصة السفر نحو بلدانهم ليكونوا بجوار أسرهم في هذه الظرفية الصعبة.
وكان من المرتقب أن يواجه الأبيض المصري منافسه مصر المقاصة، الخميس، ضمن الأسبوع التاسع عشر من الدوري الممتاز، خلال المواجهة التي كان مقررا لها أن تجرى على أرضية ملعب القاهرة، قبل تعليق المسابقة رسميا لمدة 15 يوما، خوفا من تفشي "فيروس كورونا''.