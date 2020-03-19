يوفيتش لاعب الريال يرفض العزل الصحي بإسبانيا

هسبريس ـ مُتابعة

أفادت تقارير إعلامية أن الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يواجه تهما جنائية وردة فعل ضخمة لانتهاكه قواعد الحجر الصحي والعزل لفيروس كورونا من أجل العودة لبلاده للاحتفال في بلغراد.

وانتقدت آنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا، في مؤتمر صحفي، يوفيتش ولاعبين آخرين يحترفون رياضيا في أندية خارج بلادهم.

وقالت، بدون الإعلان عن أي أسماء،"لدينا أمثلة سلبية لنجومنا في كرة القدم الذين يلعبون من أجل الملايين ويتجاهلون العزل الإلزامي فور العودة للبلاد".

وحثت برنابيتش، وقادة آخرون، كل مواطني صربيا الامتناع عن العودة للبلاد إذا أمكن؛ من أجل الحد من انتشار الفيروس. وحتى الآن عاد أكثر من 45 ألف شخص، ووفقا للمسؤولين فقد تجاهل الكثير منهم أوامر العزل.

وذكرت صحيفة "بليتش"، اليوم الخميس، أنه "بدلا من العزل الذاتي، حظى المهاجم بالمتعة في كل أرجأ بلغراد"، وأضافت أن الشرطة حاليا تتبع الأشخاص اللذين تواصل معهم في المدينة.

صحيفة "إينفورمر"أوردت:" قام لوكا بعمل أحمق. ترك مدريد والحجر الصحي بالنادي ورغم كل التحذيرات عاد لصربيا. لا مزيد من الركض في الأنحاء بعد اتهامه بتهم جنائية".

ووجهت صحيفة "كورير" اليومية سؤالا ليوفيتش :"يا فتى! هل تريد أن تقتلنا جميعا؟" وذلك بعد أن ذكرت أنه عاد لبلغراد من أجل الاحتفال مع صديقته بعيد مولدها.

وفرضت السلطات الصربية حظر تجول على مدار الساعة لكبار السن، مع حظر شامل على التنقل ليلا من الساعة الثامنة مساء حتى الخامسة صباحا، وذكرت أن الإجراء كان ضروريا لأن التوصيات تم تجاهلها بشكل كبير.

وتم وضع فريق ريال مدريد في الحجر الصحي بعدما جاءت نتائج فحوص لاعب لكرة سلة إيجابية بخصوص فيروس كورونا، وفقا لما اعلنه النادي الإسباني يوم الخميس الماضي.