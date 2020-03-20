تشلسي يحتفي بزياش ويطالب المغاربة باليقظة

أوعنا بلعيد

احتفى فريق تشلسي الإنجليزي لكرة القدم بمناسبة بلوغ لاعبه الجديد الدولي المغربي حكيم زياش عامه السابع والعشرين، اليوم الخميس 19 مارس، بتقديم التهنئة له خلال هذا اليوم المتميز الذي يشهد احتفال نجم الأسود بعيد ميلاده.

وقرر القائمون على إدارة الصفحة الرسمية للفريق اللندني على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تهنئة المايسترو المغربي حكيم زياش بعيد ميلاده السابع والعشرين، حيث كتبوا في منشور موجه إلى عموم المغاربة: "عيد ميلاد سعيد لأسد الأطلس المنتظر قدومه إلى عرين الأسود اللندني".

كما استغل مديرو الصفحة الرسمية للبلوز هذه المناسبة لتوجيه رسالة خاصة إلى الشعب المغربي بعد تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد عبر العالم، وطلبوا من أفراد الشعب المغربي المكوث في منازلهم وتطبيق الحجر الصحي وعدم الخروج حتى لا يساهموا في انتشار العدوى، وكتبوا في نفس المنشور بالدارجة المغربية: "نتمنوها سنة مزيانة بزاف، ولا تنسى خليك بالدار".

ولقي المنشور تفاعلا كبيرا من قبل المغاربة الذين باركوا للاعب انتقاله رسميا إلى البلوز ورحيله الصيف المقبل لخوض أول تجربة احترافية خارج الأراضي المنخفضة، بالإضافة لاحتفائهم بعيد ميلاد النجم المغربي، كما استغل عديدون الفرصة لتذكير المواطنين بالالتزام بالحجر الصحي واتباع التعليمات حتى نتمكن جميعا من اجتياز هذه المرحلة الصعبة بأقل الأضرار.

وكان فريق تشلسي الإنجليزي لكرة القدم أعلن، مؤخرا، توصله إلى اتفاق مع أياكس للتعاقد مع زياش، بداية من الصيف المقبل، وبعقد يمتد إلى 5 سنوات، كما أنهى اتفاقه بشكل رسمي مع اللاعب حول شروطه الشخصية، إذ ستكلفه الصفقة 36.7 ملايين جنيه إسترليني.