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كُتّاب وآراء
"حمد الله" يوصي الجماهير بالدعاء لإنهاء البلاء
طالب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة السعودية، بشأن مواجهة "فيروس كورونا" المستجد (كوفيد- 19).
جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.
وطلب حمد الله الجماهير بالدعاء بأن ينتهي هذا البلاء، على حد قوله.
وكان اللاعب المغربي أعلن مبادرته التكفل بمساعدة 1000 أسرة مغربية متضررة جراء تفشي "فيروس كورونا" ولا تملك مصدرا للدخل.
وتسبب انتشار "فيروس كورونا" في توقف الأنشطة الرياضية في جميع دول العالم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
كيف لا والحمد لله في ساعة العسرة ترى جميع المغاربة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.
اقسم بالله العظيم ان عيناي ادمعتا افتخارا بمغربيتي وانا اكتب هذا التعليق.
اللهم ارفع عن بلدنا وعن سائر عبادك البلاء .