"حمد الله" يوصي الجماهير بالدعاء لإنهاء البلاء

أوعنا بلعيد

طالب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة السعودية، بشأن مواجهة "فيروس كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وطلب حمد الله الجماهير بالدعاء بأن ينتهي هذا البلاء، على حد قوله.

وكان اللاعب المغربي أعلن مبادرته التكفل بمساعدة 1000 أسرة مغربية متضررة جراء تفشي "فيروس كورونا" ولا تملك مصدرا للدخل.

وتسبب انتشار "فيروس كورونا" في توقف الأنشطة الرياضية في جميع دول العالم.