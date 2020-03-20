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كُتّاب وآراء

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الرئيسية | رياضة | "حمد الله" يوصي الجماهير بالدعاء لإنهاء البلاء

"حمد الله" يوصي الجماهير بالدعاء لإنهاء البلاء

"حمد الله" يوصي الجماهير بالدعاء لإنهاء البلاء
أوعنا بلعيد
الجمعة 20 مارس 2020 - 10:18

طالب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر السعودي لكرة القدم، بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة السعودية، بشأن مواجهة "فيروس كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

جاء ذلك في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي النصر عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

وطلب حمد الله الجماهير بالدعاء بأن ينتهي هذا البلاء، على حد قوله.

وكان اللاعب المغربي أعلن مبادرته التكفل بمساعدة 1000 أسرة مغربية متضررة جراء تفشي "فيروس كورونا" ولا تملك مصدرا للدخل.

وتسبب انتشار "فيروس كورونا" في توقف الأنشطة الرياضية في جميع دول العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - said الجمعة 20 مارس 2020 - 10:31
يارب العالمين أولطوف بينا يا رب
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8
2 - morssi الجمعة 20 مارس 2020 - 10:33
تعرف الرجال يوم الشدة اموالنا لدوي الميراث نجمعها و دورنا لخراب الدهر نبنيها
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12
3 - حلالة بويز الجمعة 20 مارس 2020 - 10:36
الدعاء لله واجب على أي مسلم،وعلى الرياضيين متلك بالتبرع لمساندة الفقراء والمحتاجين ،
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8
4 - مغربي الجمعة 20 مارس 2020 - 10:38
نسأل الله تعالى الرحمان الرحيم الشافي المعافي أن يشافي ويعافي جميع المرضى من كل مرض وبلاء وسقم، وأن يحفظنا جميعا من كل الأسقام والبلايا والأمراض ومن كل سوء وهم وغم وكذا جميع المسلمين.
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8
5 - حقيقة الجمعة 20 مارس 2020 - 10:42
في زمن الكورونا. تبين للبشرية أنها بحاجة للعلماء لإنقاذها. ليس الخطباء أو دينيين وكذلك ليس المغنيين الفاسقين أو حتى رياضيين يمتنعون عن الخوض مع بلدهم من أجل ريالات خليجية. لن يخلصنا أي إلاه من الوباء يا أخي. خلاصنا الوحيد هو عالم مقتدر يجد دواء ينقذ به الناس.
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-12
6 - مواطن الجمعة 20 مارس 2020 - 10:51
مغربي و افتخر،
كيف لا والحمد لله في ساعة العسرة ترى جميع المغاربة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا.
اقسم بالله العظيم ان عيناي ادمعتا افتخارا بمغربيتي وانا اكتب هذا التعليق.
اللهم ارفع عن بلدنا وعن سائر عبادك البلاء .
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7
7 - العفو الجمعة 20 مارس 2020 - 10:55
موقف جيد جدا اتمنى من الاعبين الأخيرين ان يحدو موقف بحال هدا
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4
8 - Abdessadek elyamani الجمعة 20 مارس 2020 - 10:58
يجزيك الله خيرا وتجد بلدك في احسن الظروف وبتعبيره على مواطنته وحبه لبلده يعطي د رسا لاغنى منه....ليتخدوه عبرة ويؤازروا اخوانهم في الشدة.....
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9 - Mimouni الجمعة 20 مارس 2020 - 11:02
اكثر الله من امثالك و جزاك الله خيرا على هذه الالتفاتة
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1
10 - Tarik الجمعة 20 مارس 2020 - 11:21
الى باقي الرياضيين والفنانين. لي ما تكفل ب ١٠٠٠ أسرة لفوق بحال حمد الله. بلا ما يخطب علينا. النصائح كاينين اهل الاختصاص. و شكرا حمد الله على التضامن
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