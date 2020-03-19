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الرئيسية | رياضة | جامعة الكراطي تتبرع بمليون درهم ضد "كورونا"

جامعة الكراطي تتبرع بمليون درهم ضد "كورونا"

جامعة الكراطي تتبرع بمليون درهم ضد "كورونا"
هسبريس من الرباط
الخميس 19 مارس 2020 - 23:06

قررت الجامعة الملكية المغربية لـ"الكراطي" والأساليب المشتركة، المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير "وباء كورنا" المستجد "كوفيد-19"، تنفيذا للتعليمات الملكية.

وأوردت الجامعة، في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أنها قررت التبرع بـ1 مليون درهم (100 مليون سنتيم) لفائدة الصندوق، تعبيرا عن تضامنها في إطار الجهود الرامية إلى مواجهة وباء "كوفيد–19" والتخفيف من آثاره.

وسبق أن ساهمت العديد من المؤسسات الدستورية والاقتصادية والأفراد في الصندوق، الذي استُحدث بأمر من الملك محمد السادس لمحاربة انتشار "فيروس كورونا" المستجد.

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