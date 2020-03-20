توقعات بعدم استئناف منافسات الكرة طيلة 2020

هسبريس - د.ب.أ

قال جوناس شميت تشاناسيت عالم الفيروسات بمعهد "برنارد نخت" للطب الاستوائي في مدينة هامبورغ الألمانية، إنه يعتقد أن تعليق منافسات كرة القدم الاحترافية بألمانيا سيستمر طوال الفترة المتبقية من عام 2020، وذلك في ظل أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار تشاناسيت في تصريحات لقناة "إن.دي.آر" التليفزيونية إلى إن التسرع في استئناف العمل، قد يشكل خطرا كبيرا.

وأضاف في المقابلة التي نشرها موقع قناة "إن.دي.آر" وستبث عبر القناة بعد غد الأحد :"ليس أمرا واقعيا أن تجرى منافسات خلال هذا الموسم. نحن نرى الوضع في أوروبا وما لا نزال نواجهه... حتى وإن لم نتضرر بشكل كبير، هذا لا يعني السماح باستئناف منافسات كرة القدم. لأن هذا قد يجعل الوضع أكثر سوءا من جديد."

وأضاف :"لذلك نحن نتحدث بشأن إطار زمني قد يصل إلى العام المقبل، على أقل تقدير."

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن يوم الاثنين الماضي تعليق منافسات الدرجتين الأولى والثانية حتى الثاني من أبريل المقبل.

ويأمل المسؤولون استئناف المنافسات في ماي، ربما بإقامة المباريات بدون جمهور، من أجل استكمال الموسم الجاري.

لكن تشاناسيت حذر من أن إقامة المباريات قد تدفع الناس للتجمع ومشاهدة المباريات سويا، مضبيفا أن "فعاليات الترفيه" مثل كرة القدم يجب أن تكون في آخر قائمة الأولويات عندما تعود الحياة إلى طبيعتها.

وجرى إغلاق المدارس والكثير من مقرات العمل كما جرى مطالبة المواطنين بالبقاء في المنازل ولم يعد من المستبعد فرض إغلاق شامل في ألمانيا مثل الذي جرى تطبيقه في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وسجلت ألمانيا أكثر من 15 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 40 حالة وفاة.