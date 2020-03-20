24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0307:2913:4017:0219:4320:57
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الأمن الوطني يتصدى لمروجي الأخبار الزائفة حول فيروس "كورونا" (5.00)

  2. الحكومة تُقر قانوناً جديداً لردع سلوكات المغاربة على "فايسبوك" (5.00)

  3. مجموعة بنوك المغرب تقترح تأجيل سداد القروض لمدة ثلاثة أشهر (5.00)

  4. "هيت راديو" تنخرط في تيسير الدراسة عن بعد (5.00)

  5. هل تنبّأ العرّاف الشهير "نوستراداموس" بتفشيّ "كورونا" في العالم؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | توقعات بعدم استئناف منافسات الكرة طيلة 2020

توقعات بعدم استئناف منافسات الكرة طيلة 2020

توقعات بعدم استئناف منافسات الكرة طيلة 2020
هسبريس - د.ب.أ
الجمعة 20 مارس 2020 - 12:43

قال جوناس شميت تشاناسيت عالم الفيروسات بمعهد "برنارد نخت" للطب الاستوائي في مدينة هامبورغ الألمانية، إنه يعتقد أن تعليق منافسات كرة القدم الاحترافية بألمانيا سيستمر طوال الفترة المتبقية من عام 2020، وذلك في ظل أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار تشاناسيت في تصريحات لقناة "إن.دي.آر" التليفزيونية إلى إن التسرع في استئناف العمل، قد يشكل خطرا كبيرا.

وأضاف في المقابلة التي نشرها موقع قناة "إن.دي.آر" وستبث عبر القناة بعد غد الأحد :"ليس أمرا واقعيا أن تجرى منافسات خلال هذا الموسم. نحن نرى الوضع في أوروبا وما لا نزال نواجهه... حتى وإن لم نتضرر بشكل كبير، هذا لا يعني السماح باستئناف منافسات كرة القدم. لأن هذا قد يجعل الوضع أكثر سوءا من جديد."

وأضاف :"لذلك نحن نتحدث بشأن إطار زمني قد يصل إلى العام المقبل، على أقل تقدير."

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن يوم الاثنين الماضي تعليق منافسات الدرجتين الأولى والثانية حتى الثاني من أبريل المقبل.

ويأمل المسؤولون استئناف المنافسات في ماي، ربما بإقامة المباريات بدون جمهور، من أجل استكمال الموسم الجاري.

لكن تشاناسيت حذر من أن إقامة المباريات قد تدفع الناس للتجمع ومشاهدة المباريات سويا، مضبيفا أن "فعاليات الترفيه" مثل كرة القدم يجب أن تكون في آخر قائمة الأولويات عندما تعود الحياة إلى طبيعتها.

وجرى إغلاق المدارس والكثير من مقرات العمل كما جرى مطالبة المواطنين بالبقاء في المنازل ولم يعد من المستبعد فرض إغلاق شامل في ألمانيا مثل الذي جرى تطبيقه في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وسجلت ألمانيا أكثر من 15 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 40 حالة وفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Tarik الجمعة 20 مارس 2020 - 13:49
كون غير زادوا الميزانية ديال هاد الرياضة للصحة و التعليم و البحت العلمي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - kamal الجمعة 20 مارس 2020 - 13:57
A mon avis on peut continuer les compétitions mais sans supporters et avant chaque match les joueurs et le staff doivent être analysés 48 h avant de jouer et je pense que ça ira
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
3 - الناس فالناس والقرعة ... الجمعة 20 مارس 2020 - 14:03
واش حنا دبا فالكورة ،نطلب من الله تمر الازمة بخير وبسلامة الجميع ، اما الكرة بناقص منها الى الابد....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.