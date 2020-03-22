اللاعب أمين حارث يعتذر عن خرق الحظر الصحي

أوعنا بلعيد

قدّم الدولي المغربي أمين حارث اعتذاره، عقب خرقه للحجر الصحي والإجراءات التي فرضتها السلطات الألمانية وكافة الأندية بعزل لاعبيهم وإلزامهم منازلهم تفاديا لخطر انتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وقال اللاعب، البالغ من العمر 22 سنة، كما جاء على لسان يوشن شنايدر، المدير الرياضي لشالكه، "إنه متأسف ونادم على ما فعله"، موضحا في الوقت ذاته بأنه "يتعهد بعدم تكرار الأمر" بعدما عاد لتصدر عناوين الصحف من جديد عقب إثارته الجدل في اليومين الماضيين.

وكان نجم خط الوسط المهاجم، حسب صحيفة "بيلد" الألمانية، قد شوهد في إحدى حانات الشيشة، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، رفقة 10 آخرين؛ وهو ما دفع الساكنة إلى تبليغ الشرطة بأن الحانة ما زالت مفتوحة في وقت متأخر، رغم تحذيرات السلطات.

وسقط اللاعب المغربي في المحظور لحظات قليلة بعدما نشر ناديه عبر حسابه الإلكتروني الرسمي فيديو للاعب وهو يوصي عشاق وأنصار النادي وكل المتابعين بضرورة أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالحجر الصحي، وقال بخصوص ذلك: "نحن في وضع صعب لبضعة أسابيع. آمل أن يأخذ الجميع الموضوع على محمل الجد، ويحترم توصيات الحكومة".

وأضاف المصدر أن أمين حارث فهم جيدا فداحة الخطأ الذي ارتكبه والذي قد يسبب به الضرر لنفسه ولمن يحيطون به، لهذا فهو يخطط للتبرع للمنظمات الصحية التي تحارب بكل ما أوتيت من قوة لاحتواء هذا الفيروس والحد من انتشاره بانتظار القضاء عليه قريبا.

وأعاد اللاعب المغربي إلى الأذهان قضية الدولي الصربي يوفيتش، مهاجم ريال مدريد الإسباني، الذي لم يحترم إجراءات الاحتواء التي فرضتها الحكومتان الإسبانية والصربية، عندما استغل فترة العودة إلى البلاد، للاحتفال هناك بعيد ميلاد صديقه؛ وهو ما جلب عليه موجة من الانتقادات، لا سيما من الحكومة الصربية ووسائل الإعلام والمشجعين.