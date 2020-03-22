باسي: الحجر الصحي يعيدني إلى أحضان الوالدين‬

أوعنا بلعيد

قال المغربي أمين باسي، لاعب نانسي لورين لكرة القدم والممارس بالقسم الثاني بالدوري الفرنسي، إن الحجر الصحي، الذي فرضته الدولة من أجل الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، يعتبر شيئا إيجابيا وفرصة لقضاء وقت أطول مع الأسرة.

وقال صانع الألعاب المغربي، البالغ من العمر22 سنة، أثناء حديثه لوسائل الإعلام الفرنسية مبديا رأيه حول الفترة التي يقضيها بالحجر الصحي: "أعتبر الحجر الصحي نبأ سارا وفرصة جيدة لي تمكنني من قضاء بعض الوقت مع والديّ اللذين لا أراهما كثيرا".

وأضاف صانع ألعاب نادي نانسي لورين: "والداي كذلك لا يمكنهما العمل في الوقت الحالي؛ فأبي يعمل في محطة نووية وأمي تشتغل كمربية أطفال، وبعد فرض الحجر الصحي عدت إلى منزلنا الكائن بضواحي باريس لأقضي وقتا أطول معهما".

وأوضح اللاعب المذكور أن الأوقات التي يقضيها في المنزل أعادت ذاكرته إلى الوراء عندما كان طفلا وجعلته أكثر قربا من والديه بعدما شغلهم العمل عن ملاقاة بعض: "ما زلت أملك غرفة خاصة بي في المنزل منذ أن كنت طفلا، توجد كرة معلقة في المنزل ألعب بها بانتظام، وأمي تخبرني أن أكون حذرا في اللعب لكي لا أكسر أي شيء، تذكرني بالأيام التي كنت فيها طفلا".

وعن تأثير الحجر الصحي على برنامجه الرياضي، أوضح قائلا: "لا، لا أفكر في ذلك، لا بأس في الركض بمفردك، أحتاج التدرب بالمنزل بالمناسبة، من المهم إجراء التمارين الرياضية، كما أنه من الجيد الحصول على بعض الهواء النقي".

وحول برنامجه المنزلي الجديد بعد دخوله في الحجر الصحي، أورد قائلا: "بالطبع، أشاهد المسلسلات التلفزيونية، خاصة "la casa de papel" الذي أحبه، حتى لو رأيت الحلقات بالفعل من قبل، أفتقد أيضًا كرة القدم على شاشة التلفزيون.. لذا أخرجت قرص DVD قديما لكأس العالم 1998! ثم ألعب الكرة عبر الإنترنيت مع أصدقاء، وأحب أن ألعب بفريق ليفربول".

كما أدلى اللاعب عن رأيه في السياق الحالي، وهل يعتقد أنه يمكن الحفاظ على استئناف التدريب في 6 أبريل، منهيا كلامه بالقول: "لا أعرف؛ ولكن أتمنى ذلك من كل قلبي، لا أستطيع الانتظار للعودة إلى التدريب على غابة لاهاي، آمل أيضًا أن نتمكن من إنهاء البطولة على أساس مذهل.. وللتفوق على هذا الوباء، من الضروري اتباع التعليمات وتجنب رؤية الناس".