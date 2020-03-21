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الرئيسية | رياضة | يوفنتوس: اللاعب ديبالا مصاب بـ"فيروس كورونا"

يوفنتوس: اللاعب ديبالا مصاب بـ"فيروس كورونا"

يوفنتوس: اللاعب ديبالا مصاب بـ"فيروس كورونا"
هسبريس ـ مُتابعة
السبت 21 مارس 2020 - 19:28

أعلن نادي "يوفنتوس" لكرة القدم، مساء اليوم السبت، إصابة لاعبه باولو ديبالا بـ"فيروس كورونا".

وأضاف بطل الدوري الإيطالي أن التحاليل المخبرية التي أجريت للاعب الأرجنتيني جاءت إيجابية وأكدت الإصابة.

ديبالا خرج بتغريدة على "تويتر" ليطمئن متتبعيه، وقال إنه أصيب بالفيروس مع شريكة حياته، لكن حالتهما الصحية لا تدعو إلى القلق.

الفريق المستقر بمدينة طورينو الإيطالية قال إن أعراض "كورونا" لم تبرز على ديبالا رغم إصابته، وأنه كان قد دخل في عزل صحي تطوعي منذ 11 مارس الجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Mehdi السبت 21 مارس 2020 - 19:35
كي المسنين كي الشباب، كلشي كيضربو كورونا.
نبقاو كلنا فديورنا.
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2 - الطنز البنفسجي السبت 21 مارس 2020 - 19:38
ديبالا او رونالدو او ميسي واحد من الناس اجمعين.. هنا يتساوى الغني والفقير.. المغمور والشهير.. الكل سواسية عند العليم القدير.
نسأل الله أن يرفع غضبه عن الناس أجمعين وعنا معهم انه بالاجابة جدير.
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