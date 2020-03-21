يوفنتوس: اللاعب ديبالا مصاب بـ"فيروس كورونا"

هسبريس ـ مُتابعة

أعلن نادي "يوفنتوس" لكرة القدم، مساء اليوم السبت، إصابة لاعبه باولو ديبالا بـ"فيروس كورونا".

وأضاف بطل الدوري الإيطالي أن التحاليل المخبرية التي أجريت للاعب الأرجنتيني جاءت إيجابية وأكدت الإصابة.

ديبالا خرج بتغريدة على "تويتر" ليطمئن متتبعيه، وقال إنه أصيب بالفيروس مع شريكة حياته، لكن حالتهما الصحية لا تدعو إلى القلق.

الفريق المستقر بمدينة طورينو الإيطالية قال إن أعراض "كورونا" لم تبرز على ديبالا رغم إصابته، وأنه كان قد دخل في عزل صحي تطوعي منذ 11 مارس الجاري.