"كورونا" تصيب نجم كرة القدم الإيطالية مالديني

هسبريس - و.م .ع

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، اليوم السبت، إصابة أسطورته باولو مالديني، ونجله دانيال، بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح ميلان، في بيان له، أنه يؤكد إصابة مديره التقني باولو مالديني كان على اتصال بشخص مصاب بفيروس كورونا، وبدأت تظهر عليه أعراض الفيروس، وتم إخضاعه لاختبار وجاءت النتيجة إيجابية.

وأضاف ميلان أن الاختبار كان إيجابيا أيضا لابنه دانيال، مهاجم فريق الشباب في ميلان، والذي كان يتدرب سابقا مع الفريق الأول، مشيرا إلى أن باولو ودانيال أنهيا فترة حجر صحي لمدة أسبوعين في المنزل دون اتصال بالآخرين، وسيبقيان في الحجر حتى الشفاء السريري.

ويعد مالديني (51 عاما)، الظهير الأيسر السابق، من أعظم اللاعبين في تاريخ الكرة الإيطالية، وأحرز لقب الدوري المحلي سبع مرات مع ميلان ودوري أبطال أوروبا خمس مرات.

كما خاض اللاعب السابق 902 مباراة مع ميلان و126 مباراة مع منتخب بلاده؛ أما دانيال (18 عاما) فخاض مباراة واحدة مع "روسونيري" حتى الآن.

وجاء خبر الإعلان عن إصابة مالديني، بعد كشف الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس إصابته بالفيروس؛ لينضم إلى زميليه في الفريق دانييلي روغاني وبليز ماتويدي.