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الرئيسية | رياضة | نادي الرجاء يرفض إيقاف سلامي ويستأنف القرار‬

نادي الرجاء يرفض إيقاف سلامي ويستأنف القرار‬

نادي الرجاء يرفض إيقاف سلامي ويستأنف القرار‬
أوعنا بلعيد
الأحد 22 مارس 2020 - 08:55

ينتظر مسؤولو الرجاء الرياضي لكرة القدم صدور نتائج قرار لجنة الاستئناف الذي تقدموا به، لرفع عقوبة الإيقاف عن مدرب الفريق جمال سلامي، لأربع مباريات،منها مباراتان موقوفتا التنفيذ، والصادر عن لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية للعبة.

وحسب مصادر هسبريس فقد استأنفت إدارة الرجاء قرار إيقاف المدرب سلامي، بعدما اعتبرت الحكم الصادر في حق مدرب فريقها ظالما، لاسيما وأن التسجيل الصوتي الذي استندت عليه اللجنة في قرارها غير رسمي.

كما أكد المدرب سلامي خلال جلسة الاستماع إليه، أن ما جاء في التسجيل الصوتي المسرب لا يعبر عن موقفه الرسمي، بالإضافة إلى عدم اتهامه لأي جهة، بعدما اعترف أن التسجيل صحيح وغير مفبرك وقاله في سياق خاص.

وأوضحت المصادر نفسها أن إدارة الرجاء لم تتقبل قرار لجنة الأخلاقيات، القاضي بحرمان النسور الخضر من مدربهم لمباراتين فقط في الدوري الاحترافي، وقررت استئنافه بغية إسقاط العقوبة، أو تحويلها إلى موقوفة التنفيذ، حتى لا يغيب المدرب الرجاوي عن دكة احتياط فريقه في أي مباراة.

ونجح جمال سلامي منذ تعاقده مع الفريق الأخضر في قيادته إلى تحقيق نتائج إيجابية، مكنته من التأهل إلى نصف نهائي دوري عصبة الأبطال، والمربع الذهبي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال. كما يحقق الفريق نتائج إيجابية في الدوري الاحترافي، ويواصل المنافسة على اللقب.

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