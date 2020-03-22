إصابة اللاعب مروان فيلايني بـ"فيروس كورونا"

هسبريس - د.ب.أ

تعرض البلجيكي مروان فيلايني لاعب فريق شاندونغ لونينغ الصيني، ذو الأصل المغربي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخضع فيلايني صاحب الـ32 عاما، لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، لاختبار الكشف عن فيروس كورونا في جينان الصينية، قبل يومين، قبل أن تتأكد إصابته بالفيروس.

وبات فيلايني أول لاعب بدوري "السوبر الصيني" يتم التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وانضم فيلايني إلى شاندونغ العام الماضي؛ قادما من مانشستر يونايتد.

وانضم فيلايني إلى مانشستر في 2014، قادما من إيفرتون، مقابل 27 مليون استرليني.

وشارك فيلايني في 141 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز؛ وسجل 25 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة.