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الرئيسية | رياضة | إصابة اللاعب مروان فيلايني بـ"فيروس كورونا"

إصابة اللاعب مروان فيلايني بـ"فيروس كورونا"

إصابة اللاعب مروان فيلايني بـ"فيروس كورونا"
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 22 مارس 2020 - 12:30

تعرض البلجيكي مروان فيلايني لاعب فريق شاندونغ لونينغ الصيني، ذو الأصل المغربي، للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخضع فيلايني صاحب الـ32 عاما، لاعب مانشستر يونايتد وإيفرتون السابق، لاختبار الكشف عن فيروس كورونا في جينان الصينية، قبل يومين، قبل أن تتأكد إصابته بالفيروس.

وبات فيلايني أول لاعب بدوري "السوبر الصيني" يتم التأكد من إصابته بفيروس كورونا.

وانضم فيلايني إلى شاندونغ العام الماضي؛ قادما من مانشستر يونايتد.

وانضم فيلايني إلى مانشستر في 2014، قادما من إيفرتون، مقابل 27 مليون استرليني.

وشارك فيلايني في 141 مباراة مع مانشستر يونايتد في الدوري الممتاز؛ وسجل 25 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - عبده الأحد 22 مارس 2020 - 12:52
اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما، واشف جميع مرضى المسلمين من هذا البلاء.
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