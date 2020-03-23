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كُتّاب وآراء
كافاني يحذر من تكرار سيناريو أوروبا مع "كورونا"
حذر الأوروغوياني إدينسون كافاني، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، مواطني بلاده من آثار انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال كافاني، في فيديو على حسابه بـ"تويتر"، إن الناس مطالبون بأخذ احتياطاتهم بشكل كبير، في الوقت الحالي، لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء التي وقعت بها "القارة العجوز" والتي أفضت إلى زيادة عدد المصابين في أوروبا عموما وإيطاليا خاصة.
وأضاف كافاني أن "الوقت الحالي يستلزم بقاء كل شخص في منزله، وعدم النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى"، معربا عن أسفه على عدم قدرته على الاختلاط بأفراد عائلته في الوقت الحالي.
وكان كافاني غادر إلى بلاده أوروغواي، قبل أيام قليلة من إغلاق المجال الجوي في فرنسا، ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لمواجهة فيروس كورونا.