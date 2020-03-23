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الرئيسية | رياضة | كورونا يؤجل الدوري الإسباني إلى أجل غير مسمى

كورونا يؤجل الدوري الإسباني إلى أجل غير مسمى

كورونا يؤجل الدوري الإسباني إلى أجل غير مسمى
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 23 مارس 2020 - 15:15

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا)، اليوم الاثنين، تأجيل المسابقة إلى أجل غير مسمى، وذلك مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت بطولة الدوري الإسباني تم تأجيلها لمدة أسبوعين على الأقل، يوم 12 مارس الجاري.

وذكرت الرابطة في بيان لها أن القرار جاء بعد تنسيق مع الاتحاد الإسباني، بموجبه تم استمرار تعليق المسابقات الكروية في أنحاء إسبانيا، حتى يمكن للسلطات الإسبانية إقرار استئنافها في وقت لاحق دون أي مخاطر صحية.

وكان الدوري الإسباني تم تأجيله حتى أبريل المقبل، قبل أن يتم اتخاذ قرار بتمديد فترة تأجيله حتى أجل غير مسمى في ظل معاناة إسبانيا من وجود حالات عديدة تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.

ويمثل الإعلان عن تأجيل المسابقة إلى أجل غير مسمى، اتحادا بين رابطة الدوري والاتحاد، بعد خلاف سابق بين الطرفين، بسبب رغبة الأول في التعجيل بعودة المسابقة لحماية عقود الرعاية والبث.

وسجلت إسبانيا حتى الآن 2182 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، حيث يعتبر ثالث أعلى معدل عالمي بعد إيطاليا والصين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - زواقي الاثنين 23 مارس 2020 - 15:24
تأخرتم كثيرا في اتخاذ هذا القرار . فكل إسبانيا عمتها الجائحة. نطلب الله أن يلطف بنا و بكم .
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2 - الدوري الكوروني الاثنين 23 مارس 2020 - 15:24
دابا العالم كامل لاعب ضد المنتخب الكوروني . والفوز في الشوط الاول للمنتخب الكوروني. تنتمى يفوز العالم في الشوط الثاني وتنتهي هاد المبارة على خير . اما راه كاينين خسائر بشرية كثيرة .
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3 - GALA الاثنين 23 مارس 2020 - 15:27
الناس في هذا الوقت بالذات لا تبحث عن المتعة بل عن النجاة من هذه المصيبة عافانا الله واياكم منها
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4 - عمر الاثنين 23 مارس 2020 - 15:39
يجب إيقافها إلى الابد. دمرت الشباب. وصنعت من أميين أبطال و شخصيات. إنتشار حوانت الرهان في كل مكان. من يستفيد مما يسمى كرة القدم. مدرب يحصل على الملايين من الاروهات من أجل وضع خطة أي خطة. نريد خططه الأن لمحاربة الجائحة . مرتزقة في جميع القنوات.
كلاسيكو الأرض. ماذا إستفدتم من الكلاسيكو . صنعتم من ميسي الذي لم يدخل المدرسة يوما بطلا و شخصية. أوقفو هذه المهزلة
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