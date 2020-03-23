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كُتّاب وآراء
كورونا يؤجل الدوري الإسباني إلى أجل غير مسمى
أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليغا)، اليوم الاثنين، تأجيل المسابقة إلى أجل غير مسمى، وذلك مع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت بطولة الدوري الإسباني تم تأجيلها لمدة أسبوعين على الأقل، يوم 12 مارس الجاري.
وذكرت الرابطة في بيان لها أن القرار جاء بعد تنسيق مع الاتحاد الإسباني، بموجبه تم استمرار تعليق المسابقات الكروية في أنحاء إسبانيا، حتى يمكن للسلطات الإسبانية إقرار استئنافها في وقت لاحق دون أي مخاطر صحية.
وكان الدوري الإسباني تم تأجيله حتى أبريل المقبل، قبل أن يتم اتخاذ قرار بتمديد فترة تأجيله حتى أجل غير مسمى في ظل معاناة إسبانيا من وجود حالات عديدة تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.
ويمثل الإعلان عن تأجيل المسابقة إلى أجل غير مسمى، اتحادا بين رابطة الدوري والاتحاد، بعد خلاف سابق بين الطرفين، بسبب رغبة الأول في التعجيل بعودة المسابقة لحماية عقود الرعاية والبث.
وسجلت إسبانيا حتى الآن 2182 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، حيث يعتبر ثالث أعلى معدل عالمي بعد إيطاليا والصين.
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تعليقات الزوّار (4)
كلاسيكو الأرض. ماذا إستفدتم من الكلاسيكو . صنعتم من ميسي الذي لم يدخل المدرسة يوما بطلا و شخصية. أوقفو هذه المهزلة