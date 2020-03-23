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الرئيسية | رياضة | تأجيل نهائي "التشامبيونز ليغ" والدوري الأوروبي

تأجيل نهائي "التشامبيونز ليغ" والدوري الأوروبي

تأجيل نهائي "التشامبيونز ليغ" والدوري الأوروبي
هسبريس - متابعة
الاثنين 23 مارس 2020 - 19:24

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، تأجيل المباراتين النهائيتين لمسابقتي دوري الأبطال "التشامبيونز ليغ" والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" اللتين كانتا مقررتين في ماي المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الاتحاد، في بيان له، "لم يتخذ أي قرار بشأن الموعدين الجديدين" للمباراتين النهائيتين اللتين كانتا مقررتين في 27 ماي على ملعب غدانسك في بولندا بالنسبة ليوروبا ليغ، و30 منه على ملعب أتاتورك في إسطنبول بالنسبة لدوري الأبطال،

وكان الاتحاد قد قرر في وقت سابق هذا الشهر تعليق مسابقتيه القاريتين للأندية إلى أجل غير مسمى.

وفرض تفشي فيروس "كوفيد-19" شللا شبه كامل على الرياضة العالمية، حيث تم إلغاء أو تأجيل العديد من المواعيد الرياضية في العالم.

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