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اليابان تعلن تأجيل دورة الألعاب الأولمبية سنة واحدة
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 14:05
تم تأجيل دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" رسميا، اليوم الثلاثاء، لمدة عام كي تقام في صيف 2021 .
وكان رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي قال إن الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وافق على تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام واحد بسبب المخاوف من تفشي فيروس "كورونا".
وأوضح آبي إلى الصحفيين، اليوم الثلاثاء، أنه طلب خلال مباحثاته الهاتفية مع باخ تأجيل الأولمبياد لمدة عام واحد فقط إذا قررت اللجنة الأولمبية الدولية تأجيل هذه النسخة بسبب الوباء، وأكد أن باخ "وافق بنسبة 100 بالمئة".