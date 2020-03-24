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الرئيسية | رياضة | الاتفاق السعودي يطمح إلى شراء عقد المغربي أزارو

الاتفاق السعودي يطمح إلى شراء عقد المغربي أزارو

الاتفاق السعودي يطمح إلى شراء عقد المغربي أزارو
أوعنا بلعيد
الثلاثاء 24 مارس 2020 - 11:04

يقدم الدولي المغربي وليد أزارو، المعار من نادي الأهلي المصري لفريق الاتفاق السعودي، أداء متميزا بدوري محمد بن سلمان؛ وهو ما جعله من أبرز الأسماء المتألقة، منذ بداية الموسم الحالي.

وحسب مصادر سعودية، من بينها صحيفة "الاقتصادية"، فإن إدارة نادي الاتفاق، بقيادة خالد الدبل، طلبت شراء عقد المهاجم المغربي بشكل نهائي من الأهلي المصري، بعد تألقه خلال فترة الإعارة.

وتقدم المكتب المسير للفريق السعودي بعرض رسمي إلى نظيره بالأحمر المصري بغية شراء عقد أزارو بشكل نهائي، والذي يلعب في السعودية على سبيل الإعارة منذ يناير الماضي حتى نهاية الموسم الحالي.

وطلب الطاقم التقني لنادي الاتفاق السعودي شراء عقد اللاعب، البالغ من العمر 24 سنة، عقب تقرير فني متكامل ومفصل من قبل الإدارة الفنية التي يقودها خالد العطوي.

ويجمع مسؤولو النادي السعودي على أن المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي يظهر بشكل لافت بعد استعارته من الأهلي المصري، إذ خاض سبع مباريات سجل خلالها ثلاثة أهداف في 499 دقيقة، مع تمريرة حاسمة، كما تسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها هدف الفوز أمام الشباب بالجولة الـ22 من الدوري.

ولن تكون مهمة إدارة الاتفاق السعودي سهلة، لا سيما أن الطاقم التقني للأهلي المصري يرغب بدوره في استعادة خدمات لاعبه ويعتقد بأنه تسرع في تسريحه على سبيل الإعارة، بالإضافة إلى أن عقد إعارة أزارو من الأهلي للاتفاق لا يتضمن بند أحقية الشراء نهائيا.

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