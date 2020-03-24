أمرابط يدعم مدرب غلطة سراي في محنة كورونا

أوعنا بلعيد

أبدى الدولي المغربي نور الدين أمرابط، لاعب النصر السعودي لكرة القدم، تعاطفه مع التركي فاتح تريم، مدرب غلطة سراي، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتمنى المهاجم المغربي الشفاء العاجل للمدرب فاتح تريم، بالإضافة إلى عبد الرحيم شكران البيرق، نائب رئيس النادي؛ وذلك بعد إصابتهما بفيروس كوفيد 19؛ وقال عبر حسابه الرسمي على إنستغرام: "مدربي ورئيسي أتمنى لكما الشفاء العاجل قريبا إن شاء الله".

كما عمد البالغ من العمر 32 سنة إلى نشر صوره رفقة المدرب فاتح تريم ونائب رئيس النادي، ليستعيد بذلك شريط ذكرياته معهما أثناء خوضه تجربة احترافية بقميص غلطة سراي التركي استمرت لثلاث سنوات.

وكان فاتح تريم كشف أمس إصابته بفيروس كورونا، بينما سبقه نادي غلطة سراي إلى إعلان إصابة عبد الرحيم شكران البيرق، نائب رئيس النادي، وزوجته، بكوفيد 19، ما فرض على بقية أفراد الفريق الدخول في حجر طبي.

يشار إلى أن إدارة النصر السعودي تستغل فترة التوقف الحالية وقامت بفتح باب المفاوضات مع أمرابط بغية تجديد عقده بتوصية من المدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي يراهن على خدمات نجم الأسود خلال المقبل من مواعيد.