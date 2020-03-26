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الرئيسية | رياضة | هيدالغو .. شيخ المدربين الفرنسيين يفارق الحياة

هيدالغو .. شيخ المدربين الفرنسيين يفارق الحياة

هيدالغو .. شيخ المدربين الفرنسيين يفارق الحياة
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 26 مارس 2020 - 17:35

كشف تقرير إخباري اليوم الخميس أن ميشيل هيدالغو نجم كرة القدم الفرنسية السابق توفي اليوم عن عمر يناهز 87 عاما.

وأشارت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، إلى أن هيدالغو تولى تدريب العديد من الأندية، لكن يظل نجاحه الأكبر مع المنتخب الفرنسي في كأس أمم أوروبا 1984، حينما توج باللقب مع المنتخب الملقب بـ"الديوك".

وخلال مسيرته الكروية، فاز هيدالغو كلاعب بلقب الدوري الفرنسي مرة مع فريق ستاد ريمس، كما سجل هدفا في المباراة النهائية لبطولة الكأس الأوروبية للأندية الأبطال في عام 1956، والتي خسرها فريقه أمام ريال مدريد الإسباني 3 / 4.

وتابع هيدالغو إنجازاته كلاعب مع فريق موناكو حيث فاز بلقب الدوري مرتين والكأس مرتين، قبل أن يتجه للتدريب، حيث أحرز لقب كأس أمم أوروبا 1984 مع المنتخب الفرنسي، بالإضافة إلى تحقيق المركز الرابع في كأس العالم 1982 بإسبانيا.

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