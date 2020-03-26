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الرئيسية | رياضة | نوري يستيقظ بعد نحو ثلاث سنوات من الغيبوبة

نوري يستيقظ بعد نحو ثلاث سنوات من الغيبوبة

نوري يستيقظ بعد نحو ثلاث سنوات من الغيبوبة
أوعنا بلعيد
الخميس 26 مارس 2020 - 23:10

استيقظ المغربي الشاب عبد الحق نوري من غيبوبته التي دخل فيها منذ 8 يوليوز 2017، وذلك حسب ما أعلنه شقيقه من أمستردام الهولندية، الخميس، حيث غادر البالغ من العمر 22 سنة المستشفى ليكون بجوار عائلته.

ونقلت الصحافة الهولندية أخبارا جيدة وسط موجة من أنباء فيروس كورونا المستجد تتعلق بعبد الحق نوري، الذي استيقظ من غيبوبته بعد عامين و9 أشهر، إذ تحدث شقيقه عبد الرحيم لوسائل الإعلام قائلا: "إنه في المنزل.. في منزل بني خصيصا له، ولم يعد في غيبوبة"، وأضاف: "سيسأل الناس ما هو الخير؟.. لم يعد في غيبوبة، إنه مستيقظ، نائم، لا يأكل، ويتجشأ، لقد ترك سريره بالمستشفى وهو يعتمد علينا بشكل كبير".

واستطرد المتحدث ذاته: "إنه في أفضل لحظاته ولديه شكل من أشكال التواصل، إذ يقوم برفع حاجبيه لكنه لا يستطع الصمود لفترة طويلة"، مضيفا أن "عائلته تراقبه ويتفاعل معها أحيانا"؛ وأنهى حديثه بالقول: "بما أنه يوجد معنا في المنزل، فالأمر أفضل بكثير مما كان عليه في المستشفيات ودور التمريض. أعتقد أن هذا ما علينا القيام به.. يجب أن يكون على دراية بمكان وجوده في محيط مألوف مع عائلته".

وكان الموهوب المغربي في كرة القدم دخل في غيبوبة يوم 8 يوليوز 2017، بعدما تغيرت حياته إلى الأبد عندما انهار لاعب خط الوسط البالغ من العمر حينها 20 عامًا على هامش مباراة إعدادية أمام فريق فردير بريمن الألماني، عانى إثرها من تلف في خلايا الدماغ.

وأصيب نوري إصابات خطيرة ودائمة في الدماغ، أدركت إدارة أياكس أنها تتحمل فيها المسؤولية؛ ومع ذلك فإن المناقشات بين عائلة اللاعب والعملاق الهولندي بشأن التعويض المحتمل صعبة للغاية، وفقًا للمحامي خالد قاسم، المكلف بالقضية، إذ تؤمن العائلة بأن ابنها لا يعاني فقط من التلف الدماغي الذي يجب أن تتعايش معه، وبأن مضاعفات الحادث لم تكن لتقع بهذا الحجم لو تم التدخل بشكل سليم لحظة وقوعه.

وحسب الأطباء فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا لن يكون طبيعيًا أبدًا ولن يكون قادرا على العودة لممارسة كرة القدم مجددا. وقد أظهر البحث في ما بعد أن الإسعافات الأولية التي منحت للاعب على أرضية الملعب لم تكن كافية.

وكتب قاسم خالد عن المغربي عبد الحق نوري: "تمكنا من إعادة بناء ما حدث. ما شاهده الجميع في 8 يوليوز 2017 هو مأساة لاعب كرة قدم شاب ذهب إلى الملعب ولم يستيقظ مرة أخرى وفريقه يتحمل المسؤولية عما حصل، ويجب أن تحصل عائلته على التعويض".

عائلة اللاعب المذكور كانت قد تلقت صدمة قوية بعد علمها بتوصل إدارة فريق أياكس أمستردام بالتقرير الطبي للاعب من لدن الاتحاد المحلي لكرة القدم، الذي يفيد بأن "Appie" يعاني من اضطرابات في القلب، وذلك في تشخيص لحالته سنة 2014، أي قبل حادث سقوطه مغمى عليه.

وتعتبر عائلة عبد الحق النوري، من خلال بيان صادر عنها في وقت سابق، أن لجوءها إلى لجنة الحكامة للاتحاد الهولندي لكرة القدم ينم على حد تعبيرها عن رغبتها في الدفاع عن مصالح لاعبي كرة القدم بصفة عامة، ولاعبي أياكس بصفة خاصة، وليس فقط مصالح عبد الحق النوري، بالإضافة إلى مطالبتها باتخاذ قرار في الموضوع يجيب عن تساؤلات تؤرق بالها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - مغربية الخميس 26 مارس 2020 - 23:17
الحمد لله المسكين اثر في كثيرا و اتمنى من الله ان يشفيه و يعافيه و هو قادر على كل شئ
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99
2 - hayat الخميس 26 مارس 2020 - 23:18
غاب 3 سنوات ولما اسيقظ سيتسفيق على كورونا . الله يكون في عونه و يحفظه من الصدمة
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55
3 - سامي الخميس 26 مارس 2020 - 23:18
غادي يندم علاش فاق .... يتمنى كون بقا ناعس حتا تفوت هاد الكابوس... على اي مرحبا بك في نادي المخلوعين . و المرعوبين
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-101
4 - larbi الخميس 26 مارس 2020 - 23:18
سبحان الذي بحيي العظام وهي رميم
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105
5 - سعيد الرباط الخميس 26 مارس 2020 - 23:19
الحمد الله خبر صار لكل المغاربة مع إحتراماتى للعائلة خبر أول أيام شعبان . اللهم عفينا من كل مرض ومن وباء كورونا....
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70
6 - إسلام الخميس 26 مارس 2020 - 23:21
الحمد والشكر لله، هنا تتجلى القدرة الإلاهية، لا أحد يموت ناقص عمر، طهور إنشاء الله
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61
7 - mehdi Frankfurt الخميس 26 مارس 2020 - 23:21
وا على زهر عندو ناض مع كورونا الزهر كداير
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-71
8 - medoujda الخميس 26 مارس 2020 - 23:21
اذا كان الخبر صحيح فهنيئا لنا و لعاءلته ولله الحمد والشكر على كل حال الله اكبر الله اكبر الله اكبر
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47
9 - محمد جلولي الخميس 26 مارس 2020 - 23:22
الحمدلله على سلامتو
أحسن خبر ليوما نطلب من الله شيفاء العاجل
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33
10 - من إسبانيا الخميس 26 مارس 2020 - 23:22
اللهم إن أسألك إني أشهد أنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ان تشفيه شفائا لا يغادر سقما اللهم اشفيه الشفاء العاجل يا حي يا قيوم
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40
11 - أبوطه الخميس 26 مارس 2020 - 23:22
ما شاء الله و الله أكبر و لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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25
12 - لطفك يا رب الخميس 26 مارس 2020 - 23:25
الحمد لله خبر مفرح لنا في وسط هاته المحنة التي نمر بها
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26
13 - رشيد الخميس 26 مارس 2020 - 23:25
ابسلام عليكم
الحمد الله على سلامته ....كنفكر يقولو ليه كاين المرض كورونا ما غايفهم والو مسكين
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7
14 - كمال المنصوري الخميس 26 مارس 2020 - 23:26
فعلا الصحافة الهولندية إحتفلت به.
الحمد لله على هذا الخبر الجميل في زمان كورونا حيث نشتاق للأخبار المفرحة التي تركتنا في الأونة الأخيرة
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25
15 - jouhari الخميس 26 مارس 2020 - 23:29
حمد الله على السلامة ومشاء الله
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17
16 - Kira sama الخميس 26 مارس 2020 - 23:29
الحمد لله على سلامته و نتمنى الشفاء العاجل لمصابي كورونا
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23
17 - سبحان الله الخميس 26 مارس 2020 - 23:35
سبحان الله . مكتوب ليك عمر جديد.
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9
18 - yassine essaouiri الخميس 26 مارس 2020 - 23:35
الحمد لله فهو على كل شيء قدير ؛ نتمنى عودته للملاعب
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10
19 - medkenitra الخميس 26 مارس 2020 - 23:49
اللهم اشفيه شفاء تاما حتى تفرح به عائلته بعد طول انتظار هذا الخبر السار امين
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9
20 - ريفي من الريف المتوسط الخميس 26 مارس 2020 - 23:52
على سلامتك اخي نوري وتحياتي للاطباء الهولنديين
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10
21 - مغربي الخميس 26 مارس 2020 - 23:53
سبحان الله. والله اكبر..الله يشافيه ويعافيه.
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11
22 - مواطنة الخميس 26 مارس 2020 - 23:57
يحييها الذي انشأها أول المرة،(سبحان الله جل جلاله،الله أكبر)
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9
23 - متتبع الخميس 26 مارس 2020 - 23:58
لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.رغم هاته الظروف الصعبة اضحكني صاحب التعليق 3 شكرا.
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7
24 - المتوكل على الله الخميس 26 مارس 2020 - 23:59
اللهم رب الناس اذهب الباس واشفيه أنت الشافي لا شفاء الا شفائك يارب العالمين
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8
25 - jamal ettouzani الجمعة 27 مارس 2020 - 00:07
الحمد الله ربي استاجب لدعوات والديه صراحة اثر فيا كثيرا كنت اتمنى ان يستفيق من غيبوبته الله يشافيه مبروك عليه
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8
26 - انا الجمعة 27 مارس 2020 - 00:16
مسكين ثلاث سنوات و هو في غيبوبة و حين يفيق يجد نفسه في زمن كورونا.
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4
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