اتحاد جدة يسعى إلى التخلص من كريم الأحمدي

أوعنا بلعيد

يخوض كريم الأحمدي، المعتزل اللعب دوليا حديثا، موسمه الأخير بقميص ناديه السعودي اتحاد جدة، إذ ينتظر أن يخوض تجربة احترافية جديدة ابتداء من العام المقبل.

وحسب مصادر سعودية فإن إدارة اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي تتجه إلى التخلص من اللاعب كريم الأحمدي مع نهاية الموسم، إذ ترفض تجديد عقده رغم كونه أحد الدعائم الأساسية الموسم الحالي ضمن خطط المدرب فابيو كاريلي.

وعن أسباب الاستغناء عن خدمات الأحمدي رغم وزنه الحالي في تركيبة الفريق أوضحت المصادر ذاتها أن عامل السن السبب المباشر، إذ يبلغ اللاعب من العمر 35 سنة، ويخوض موسمه الثاني مع عميد الكرة السعودية.

وترى إدارة أنمار الحائلي أن عمر متوسط ميدان الأسود سابقا يعتبر عائقا لتجديد عقده الذي سينتهي في يونيو القادم، وتحدوها رغبة في التعاقد مع لاعب أصغر ليحل مكانه رغم العروض الكبيرة التي بصم عليها منذ قدومه إلى ناديه الحالي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المدرب البرازيلي فابيو كاريلي ستكون له الكلمة العليا في مسألة تجديد عقد النجم المغربي الخبير من عدمه، رغم رغبة الإدارة في التخلص منه.