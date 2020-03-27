تصنيف زياش ضمن أفضل 10 لاعبين في أوروبا

أوعنا بلعيد

يواصل الدولي المغربي حكيم زياش، نجم أياكس أمستردام لكرة القدم، الذي سيرحل في الصيف إلى ناديه تشلسي، جني ثمار جهده وتألقه طيلة المواسم التي قضاها بالملاعب الهولندية، بالإضافة إلى تميزه منذ بداية الموسم الحالي.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" البريطانية عن لائحة تحتوي على أفضل عشرة لاعبين في الموسم الجاري بالدوريات الـ5 الكبرى، حتى توقفها مؤخرا بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وعرفت القائمة وجود المايسترو المغربي زياش، الذي جاء في المركز الخامس خلف البرازيلي نيمار داسيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب المركز الرابع، والفرنسي كليان مبابي صاحب المركز الثالث؛ بينما يحتل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، المركز الأول.

وجاء المهاجم الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر الإنجليزي، في المركز السابع. ويوجد الإنجليزي جادون شانشون، نجم بوروسيا دورتموند، في المركز الثامن متقدما على المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ بينما حل دوفان زاباتا، المتألق بقميص أتلانتا الإيطالي ظاهرة الموسم الحالي، في المركز العاشر، بعدما حل زميله جويب اليتش في المركز الثاني.

يذكر أن فريق البلوز تشلسي أعلن، مؤخرا، توصله إلى اتفاق مع أياكس للتعاقد مع زياش، بداية من الصيف المقبل، وبعقد يمتد إلى 5 سنوات. كما أنهى اتفاقه بشكل رسمي مع اللاعب حول شروطه الشخصية، إذ ستكلفه الصفقة 36.7 ملايين جنيه إسترليني.