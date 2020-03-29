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الرئيسية | رياضة | مدرب الوداد يتبرع بمعدات لمستشفيات في إسبانيا

مدرب الوداد يتبرع بمعدات لمستشفيات في إسبانيا

مدرب الوداد يتبرع بمعدات لمستشفيات في إسبانيا
هسبورت - آمال لكعيدا
الأحد 29 مارس 2020 - 06:50

تبرع مدرب الوداد الرياضي، الإسباني خوان كارلوس غاريدو، بمعدات طبية لمجموعة من المستشفيات في مسقط رأسه في فالنسيا، لمواجهة تفشي "فيروس كورونا" في العالم، علما أن إسبانيا تعد رابع أكثر بلد يعرف انتشارا للفيروس فيه، بعد إيطاليا والصين والولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت الصحافة الإسبانية تصريحات لغاريدو يؤكد فيها أنه قرر أن يحاول مساعدة بلاده ما أمكن، بعدما تابع عن كثب الانتشار الكبير للمرض في المراحيض التي باتت معدية في إسبانيا.

وأوضح غاريدو أنه أعطى الأولوية لتوفير القفازات والأقنعة، وما إلى ذلك من المعدات الأساسية التي عرفت ارتفاعا في الأسعار، مضيفا: "تحدثت مع طبيب ريال بتيس، توماس كاليرو، إذ من خلاله اشتريت المعدات اللازمة، وقمت بإرسالها إلى عدة مستشفيات التي ستتوصل بها فعليا الثلاثاء أو الأربعاء".

وأضاف غاريدو أنه يحاول أيضا التبرع بمنتجات التطهير عبر صديق آخر له، مشددا على أنه يود المساعدة قدر الإمكان، على أن تتضافر جهود الجميع للتغلب على الوباء.

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