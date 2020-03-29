‪ريال مدريد يرد على تشيلسي بشأن أشرف حكيمي

أوعنا بلعيد

يرغب مسؤولو تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم في التعاقد خلال الميركاتو الصيفي المقبل مع الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير بوروسيا دورتموند المعار من ريال مدريد.

ووفق ما كشفته مصادر صحيفة "ميرور" البريطانية فإن إدارة البلوز اللندني استفسرت نظيرتها بريال مدريد عن وضع المدافع المغربي في الصيف المقبل، قبل التقدم بعرض رسمي لضمه.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن مسؤولي النادي الملكي أبلغوا تشيلسي بأنه لن يتم اتخاذ أي قرار بشأن النجم البالغ من العمر 21 سنة حتى ينتهي الموسم الحالي، الذي يفترض أن تنتهي خلاله فترة إعارته إلى أسود الفيستفال دورتموند.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الخطة الأولية للعملاق الإسباني تتجلى في استعادة الظهير المغربي للعب مع الفريق الأول في الموسم المقبل، لكن القرار النهائي يعود للأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، مدرب الميرنغي.

وكان اللاعب سالف الذكر أدلى بتصريح لوسائل الإعلام مؤخرا، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي مكالمة من مسؤولي ريال مدريد منذ مغادرة النادي الملكي قبل موسمين تقريبا.

يشار إلى أن نادي تشيلسي كان قد نجح في ضم النجم المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام الهولندي، على أن ينتقل إلى ناديه الجديد خلال الصيف المقبل؛ وفي حال نجح البلوز في ضم حكيمي كذلك فإنه سيجاور بذلك مواطنه، ليلعبا معا تحت قيادة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد.