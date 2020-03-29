كارتيرون يقود تدريبات بنشرقي وأوناجم هاتفيًا‬

أوعنا بلعيد

يحرص الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك المصري لكرة القدم، على التواصل هاتفيا مع أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم بالإضافة إلى بقية اللاعبين للاطمئنان على سلامتهم، مع متابعة البرامج التدريبية الفردية التي يخوضها كل لاعب بمنزله عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويقوم المدرب الفرنسي بالتواصل مع طاقمه الفني المساعد بغية استغلال الراحة السلبية الحالية بسبب توقف النشاط الكروي بالدوري المصري نتيجة انتشار فيروس كوفيد 19، كما يتابع كذلك وباستمرار الحالة الصحية لجميع لاعبي الفريق عن طريق محمد أسامة، طبيب الفريق الأول.

وأقدم كارتيرون على تأخير فترة التحاق أوناجم وبنشرقي بالمجموعة بمصر، إذ يستقران في المغرب حاليا، بعدما عمد إلى تأجيل استئناف تدريبات الفريق إلى أجل غير مسمى بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وقال المدرب السابق لفريق الرجاء الرياضي والحالي للأبيض المصري، في تصريحات صحافية، إن قراره يأتي بسبب استمرار توقف النشاط الكروي في الوقت الحالي، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان كارتيرون رفض السفر إلى فرنسا بعد توقف النشاط في مصر، وأصر على البقاء إلى حين عودة المباريات مرة أخرى، كما أبلغ اللاعبين بضرورة الالتزام بالتعليمات والبقاء في المنزل وخوض تدريبات منفردة، والمتابعة اليومية مع الطاقم التقني.