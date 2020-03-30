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الرئيسية | رياضة | حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام‬"

حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام‬"

حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام‬"
أوعنا بلعيد
الاثنين 30 مارس 2020 - 03:30

يواصل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصري السعودي لكرة القدم، خوض تداريبه بمنزله للحفاظ على لياقته البدنية؛ وذلك خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدوري جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحقق هداف النصر السعودي انتصارا جديدا من نوع آخر بعدما دخل في تحد مع مدربه الخاص، إذ تمكن من خوض تداريبه وسط حماس كبير للحفاظ على جاهزيته البدنية، في انتظار عودة النشاط الرياضي في حال السيطرة على تفشي فيروس كوفيد 19.

وحصل المهاجم السابق لفريق أولمبيك أسفي على إشادة مدربه الخاص ريبيرو، كما قام بالتصفيق له وتحيته بعدما فاز بالتحدي بينهما، والمتعلق بخوض اللاعب تداريبه في منزله بشكل حماسي وبقوة أكبر، وهو ما نجح فيه صاحب الـ18 هدفا في مسابقة الدوري السعودي الممتاز الموسم الحالي.

وكان حمد الله نشر يوم أمس "فيديو" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو يجري تدريباته بقوة بمنزله، مؤكدا عزمه على العودة إلى الميادين بغية قيادة النصر إلى تحقيق المزيد من الانتصارات؛ وذلك بتسجيل المزيد من الأهداف في شباك المنافسين.

يشار إلى أن حمد الله سبق أن صرح بأنه سيتكفل بـ1000 أسرة محتاجة لحث أفرادها على البقاء داخل منازلهم، بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المغربية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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