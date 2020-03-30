24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:48
|07:15
|13:37
|17:04
|19:50
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مسؤول إيراني: وفيات فيروس كورونا بلغت 2640
- إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد
- مسابقة تحفز الأطفال والشباب في "زمن كورونا"
- مساهمة مصحة السويسي
- كارتيرون يقود تدريبات بنشرقي وأوناجم هاتفيًا
المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية (5.00)
- المغرب يسجل نسبة وفيات مرتفعة مقارنة بمجموع "إصابات كورونا" - (306)
- المغرب يسجل 104 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة - (156)
- المغرب يجلب 110 آلاف جهاز كشف عن "كورونا" من كوريا الجنوبية - (139)
- هذه خريطة الإصابات الجديدة بـ"فيروس كورونا" في جهات المملكة - (103)
- عائلات مغربية تنشد تدخل الملك لترحيل جثامين متوفين بالخارج - (102)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام"
يواصل الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصري السعودي لكرة القدم، خوض تداريبه بمنزله للحفاظ على لياقته البدنية؛ وذلك خلال فترة التوقف الحالية لمسابقة الدوري جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحقق هداف النصر السعودي انتصارا جديدا من نوع آخر بعدما دخل في تحد مع مدربه الخاص، إذ تمكن من خوض تداريبه وسط حماس كبير للحفاظ على جاهزيته البدنية، في انتظار عودة النشاط الرياضي في حال السيطرة على تفشي فيروس كوفيد 19.
وحصل المهاجم السابق لفريق أولمبيك أسفي على إشادة مدربه الخاص ريبيرو، كما قام بالتصفيق له وتحيته بعدما فاز بالتحدي بينهما، والمتعلق بخوض اللاعب تداريبه في منزله بشكل حماسي وبقوة أكبر، وهو ما نجح فيه صاحب الـ18 هدفا في مسابقة الدوري السعودي الممتاز الموسم الحالي.
وكان حمد الله نشر يوم أمس "فيديو" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" وهو يجري تدريباته بقوة بمنزله، مؤكدا عزمه على العودة إلى الميادين بغية قيادة النصر إلى تحقيق المزيد من الانتصارات؛ وذلك بتسجيل المزيد من الأهداف في شباك المنافسين.
يشار إلى أن حمد الله سبق أن صرح بأنه سيتكفل بـ1000 أسرة محتاجة لحث أفرادها على البقاء داخل منازلهم، بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة المغربية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.