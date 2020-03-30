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كُتّاب وآراء
جدية وانضباط في تداريب الوداد بـ"الحجر الصحي"
يستغل لاعبو الوداد الرياضي لكرة القدم لحظة وجودهم في الحجر الصحي، الذي فرضته الدولة المغربية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، لخوض تداريبهم بشكل جدي تأهبا للمقبل من المواعيد.
وحسب مصادر هسبريس، فإن الطاقم التقني للفريق الأحمر خصص للاعبين برنامجا تدريبيا موحدا يمكنهم من الاستعداد من داخل منازلهم بكل قوة، بغية الحفاظ على لياقتهم البدنية، لا سيما وأن التحديات المقبلة تحتاج إلى السرعة النهائية والنفس الطويل.
وأوضحت مصادرنا أن لاعبي الوداد يعملون بكل جد وتفان ويطبقون البرنامج التدريبي الموحد المخصص لهم، وذلك ليكونوا في قمة مستواهم عند استئناف اللعب من طرف الجامعة الملكية المغربية ومن قبل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لخوض مباريات دوري الأبطال، خاصة بعدما تأكد عدم إلغاء العصبة والعودة إلى إجراء مباريات نصف النهائي مستقبلا.
ويطبق لاعبو الوداد منذ اليوم الأول من إعلان حالة الطوارئ برنامجهم الموحد وينفذون التعليمات بالحرف، نظرا للفترة الحساسة والدقيقة التي تجتازها الكرة الوطنية عقب تفشي وباء كورونا الذي أرغم جل اتحادات العالم على إرجاء العديد من مسابقتها إلى وقت لاحق.