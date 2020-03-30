خلاف يطفو على السطح بين أياكس وعائلة نوري

أوعنا بلعيد

طفا على السطح خلاف جديد بين المكتب المسير لـ"أياكس أمستردام" وعائلة الموهوب المغربي عبد الحق نوري، بعدما رفضت الأخيرة الاقتراح الذي تقدمت به إدارة العملاق الهولندي، بتقديم تعويض مالي بسبب الإهمال عن العلاج غير الكافي للاعب خلال أزمته الصحية، عقب تعرضه لنوبة قلبية في شهر يوليوز من سنة 2017.

وحسب ما كشفت عنه مصادر "دا الصن" البريطانية، فإن إدارة "أياكس" قدمت تعويضا ماليا لعائلة نوري بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترليني "مقابل" علاج غير ملائم للبالغ حينها 20 سنة، لكنها طالبت بالمزيد بعدما استيقظ اللاعب من غيبوبته خلال الأيام الأخيرة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا قد دخل في غيبوبة لمدة تقارب ثلاث سنوات، بعد تعرضه لنوبة عدم انتظام في ضربات القلب عندما سقط على أرضية الملعب في يوليوز 2017، على هامش مباراة إعدادية لناديه أمام فريق فردير بريمن الألماني، والتي عانى على إثرها من تلف في خلايا الدماغ.

وأكد شقيق نوري هذا الأسبوع، أن الموهوب عبد الحق خرج من الغيبوبة وبات قادرا على التواصل مع الأسرة بعد عودته إلى المنزل، بينما أشار الصحافي "Valentijn Driessen" إلى أن عائلة اللاعب لم تتوصل إلى اتفاق على رسوم التعويض مع إدارة نادي العاصمة الهولندية.

في صيف 2018، اعترف "أياكس" بتقديم رعاية "غير كافية" بعد انهيار نوري على أرضية الملعب وتم بعدها نقله جوا إلى المستشفى، لكنه أصيب بتلف في الدماغ، وفي ذلك الوقت، قال الرئيس التنفيذي إدوين فان دير سار: "نحن ندرك مسؤوليتنا عن عواقب ذلك، لفترة طويلة كنا مقتنعين أن عبد الحق تلقى أفضل رعاية ممكنة في الميدان".

وتلقت عائلة اللاعب المذكور صدمة قوية في وقت سابق، بعد علمها بتوصل إدارة فريق "أياكس أمستردام" بالتقرير الطبي للاعب من لدن الاتحاد المحلي لكرة القدم، الذي يفيد أن "Appie" يعاني من اضطرابات في القلب، أثناء تشخيص حالته سنة 2014، أي قبل حادثة سقوطه مغمى عليه.