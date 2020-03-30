24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/03/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4807:1513:3717:0419:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حمد الله يفوز على مدربه في تحدٍّ على "إنستغرام‬" (5.00)

  2. ‬خرْق حالة "الطوارئ الصحية" يجر 13 قاصرا إلى المحكمة بسلا (5.00)

  3. شد الحبل يتواصل بين الباطرونا والأبناك المغربية (5.00)

  4. تدوينة تضع مستشارا عن "البيجيدي" في السجن (5.00)

  5. مؤسسة ميلود الشعبي تساهم في "صندوق كورونا" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | فيروس "كوفيد 19" يطيح بقيمة لاعبي كرة القدم

فيروس "كوفيد 19" يطيح بقيمة لاعبي كرة القدم

فيروس "كوفيد 19" يطيح بقيمة لاعبي كرة القدم
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 30 مارس 2020 - 14:38

كشفت دراسة، نشرت اليوم الاثنين، أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف بطولات كرة القدم، المحلية والقارية، أدت إلى انخفاض نحو الثلث في قيمة انتقال لاعبي البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.

وأشارت الدراسة، التي قام بها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية في "نوشاتل ،السويسرية، الى أن إجمالي قيمة انتقال اللاعبين على مستوى بطولات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وفرنسا وألمانيا، سينخفض بنسبة 28 بالمئة، أي من 32,7 مليار يورو إلى 23,4 مليار يورو، في حالة عدم لعب أي مباريات وعدم تمديد أي عقود للاعبين حتى نهاية يونيو المقبل.

ووفقا الدراسة فإن فريق مرسيليا الفرنسي سيكون الأكثر تضررا، إذ تقدر نسبة انخفاض قيمة لاعبيه 38 بالمئة (خسارة قدرها 97 مليون يورو). في حين أن خسارة باريس سان جرمان ستكون 31,4 بالمئة (302 مليون يورو).

ولفتت الدراسة الانتباه إلى أن ريال مدريد الإسباني سيفقد حوالي 350 مليون يورو نتيجة تدني قيمته بنسبة 31,8 بالمئة، فيما ستبلغ خسائر غريمه التقليدي برشلونة حوالي 366 مليون (31,3 بالمئة). وسيكون فريق بريست الفرنسي الأقل تضررا، إذ تبلغ نسبة خسائره نحو 16 بالمئة.

وتطرقت الدراسة إلى قيمة اللاعبين على المستوى الفردي، حيث قدرت أن قيمة الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي "سوف تنخفض إلى النصف تقريبا من 65 مليون يورو إلى 35 مليون يورو".

ويختلف حجم الانخفاض باختلاف عدة عوامل "مثل عمر اللاعبين وطول مدة العقد ومسيرتهم الكروية وأدائهم في الفترة الأخيرة".

وأشار المرصد الى أن "التدني الأكبر في النسبة يكون لدى اللاعبين الأكبر سنا بعقود قصيرة الأجل والذين لعبوا مباريات أقل في الموسم الحالي مقارنة بالموسم السابق".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ريفي قح الاثنين 30 مارس 2020 - 14:45
فيروس لعين وتحدى العالم باسره ويا ربي السلامة ويا ربي تبعدوه علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - timjichte الاثنين 30 مارس 2020 - 14:55
كوڨيد أطاح بقيمة لاعبين وفنانين ومغنيين وووو،وكشف عن القيمة الحقيقية والمكانة المرموقة التي يجب أن يحضى بها الأطباء والممرضين والمربيين والاساتذة وأصحاب النظافة.صراحة يجب إعادة النظر في التوجه العالمي وتدريس الاولويات.بلايير الدولارات التي تصرف على البطولات الرياضية واللاعبين والمهرجانات لم تنفعنا يوم حاصرنا كورونا في بيوتنا وكل الرجاء في الله وفي الطب والعلماء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
3 - Mustapha الاثنين 30 مارس 2020 - 15:08
الفيروس أطاح برؤساء و بدول عظمى فما بالك بلاعبي كرة القدم الله أعلم بالمستقبل ماذا سيحدث والقادر على رفع هذا الوباء لذا وجب الدعاء الدعاء والتوسل إلى الله لعله ويرحمنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
4 - خارج الصندوق الاثنين 30 مارس 2020 - 15:08
نرجو من الله أن لا ترتفع كورونا حتى ترفع معها كرة القدم إن شاء الله لقد ضيعنا عمرنا في متابعة هذا اللهو دون فائدة لا في الدين ولا في الدنيا. صراخ وعويل وشغب وتحطيم وتكسير وترويع وسب وشتم وضياع وهوس وعصبية ومراهنات وقمار وسرقة ومقاهي ودخان وشيشة ومخدرات وخمور وبيع وشراء وأجور وعقود وملايين وملايير وبلاطوهات وقنوات وتحليلات ومعلقين ومهرجين وفتانين وصخب وأخذ ورد وخطط وتكتيكات وحروب ومعارك وعداوات وقتلى وجرحى واستنفار واعتقالات ومحاكمات وسجون وتدخلات ومناشدات وإفراج ودوائر فارغة ومدربين وحكام ولاعبين وميسي ورونالدو وصلاح وأهداف واحتفالات وسجدات وتسويق وقدوة وبرمجة وغسيل دماغ... فلا تحدثني عن الأخلاق رجاء.
أقر أنني مهووس بمتابعة كرة القدم لكن لا أحسب أنني أحسن صنعا فلست أعمى بل أرى الصورة بوضوح لكن الإدمان يحول بينك وبين الإقلاع لذلك نرجو الدمار لهذا القطاع كما دمرنا إن شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
5 - الكورة في زمن الكورونة الاثنين 30 مارس 2020 - 15:09
الكرة أفيون الشعوب ، للأسف هاته اللعبة لا تصلح الا لزرع النعرات بين الشعوب والأفراد وكانها حروب لا تنتهي، لكن ان يصرف عليها كل هذا المال وهي لا تكاد ان تكون غير لعبة فهذا هو الظلال المبين، عودوا إلى رشدكم ولا تعطوا القيمة الا لمن يستحقها وقد أظهرت كورونا الخبيث من الطيب فسبحان الله حين نمسي وحين نصبح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
6 - مكناس الاثنين 30 مارس 2020 - 15:15
لا حاجة لنا لا في لاعبين أو مغنيين نحن في حاجة إلى أطباء اكفاء وممرضين اكفاء لا أتحدث عن هؤلاء الذين معنا أتحدث عن مثل الطاقم الصيني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
7 - mossa الاثنين 30 مارس 2020 - 15:32
انا وان احب هده الرياضة وكنت من المتتبعين الى مقابلاتها سواء على الصعيد المحلي او على الصعيد الدولي فقد كنت دائما غيرراضي على الميزانيات الفلكية التي اصبحت لبعض اللاعبين تصوروا معي لاعبا للكرة له دخل احسن بكثيرمن العشرات من المخترعين والمفكرين والعلماء والمبتكرين ربما من جعل الكرة تتخد هدا المسار هي الشركات العالمية الضخمة التي انخرطت في البروبكندا من اجل ضرب الاعمال الصالحة والجوهرية والاساسية في العالم وجعلت سبل المعرفة مبهمة حيث انقلبت الاشياء راسا عن عقب.انا لا احسد اي واحد لكن العبرة في المنفعة التي يسديها كل واحد لبني البشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - hamid الاثنين 30 مارس 2020 - 15:32
العالم سيعرف تغيير جدري ويتنتهي العولمة المتوحشة وجمع المال من التفاهات والفرجة الخادعة. فبعد الجائحة سوف لا تبقى سوى الخدمات النافعة للبشر في صحته وتعليمه وزرع الوعي والعمال والفلاحين الذين سايروا رغم الصعاب أعمالهم حتى لا تتوقف عملية الإنتاج الرتبطة بالغظاء والصحة والنظافة. فالصناديق سوف تفرغ ونسبة النمو ستقارب الصفر وشبح الخوف سيبقى كابوس عند كل إنسان خاصة في الدول الغربية التي ألفت الرفاهية ونسيت تقلبات الدهر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.