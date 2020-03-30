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كُتّاب وآراء
فيروس "كوفيد 19" يطيح بقيمة لاعبي كرة القدم
كشفت دراسة، نشرت اليوم الاثنين، أن أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد التي تسببت في توقف بطولات كرة القدم، المحلية والقارية، أدت إلى انخفاض نحو الثلث في قيمة انتقال لاعبي البطولات الأوروبية الخمس الكبرى.
وأشارت الدراسة، التي قام بها مرصد كرة القدم التابع للمركز الدولي للدراسات الرياضية في "نوشاتل ،السويسرية، الى أن إجمالي قيمة انتقال اللاعبين على مستوى بطولات إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا، وفرنسا وألمانيا، سينخفض بنسبة 28 بالمئة، أي من 32,7 مليار يورو إلى 23,4 مليار يورو، في حالة عدم لعب أي مباريات وعدم تمديد أي عقود للاعبين حتى نهاية يونيو المقبل.
ووفقا الدراسة فإن فريق مرسيليا الفرنسي سيكون الأكثر تضررا، إذ تقدر نسبة انخفاض قيمة لاعبيه 38 بالمئة (خسارة قدرها 97 مليون يورو). في حين أن خسارة باريس سان جرمان ستكون 31,4 بالمئة (302 مليون يورو).
ولفتت الدراسة الانتباه إلى أن ريال مدريد الإسباني سيفقد حوالي 350 مليون يورو نتيجة تدني قيمته بنسبة 31,8 بالمئة، فيما ستبلغ خسائر غريمه التقليدي برشلونة حوالي 366 مليون (31,3 بالمئة). وسيكون فريق بريست الفرنسي الأقل تضررا، إذ تبلغ نسبة خسائره نحو 16 بالمئة.
وتطرقت الدراسة إلى قيمة اللاعبين على المستوى الفردي، حيث قدرت أن قيمة الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي "سوف تنخفض إلى النصف تقريبا من 65 مليون يورو إلى 35 مليون يورو".
ويختلف حجم الانخفاض باختلاف عدة عوامل "مثل عمر اللاعبين وطول مدة العقد ومسيرتهم الكروية وأدائهم في الفترة الأخيرة".
وأشار المرصد الى أن "التدني الأكبر في النسبة يكون لدى اللاعبين الأكبر سنا بعقود قصيرة الأجل والذين لعبوا مباريات أقل في الموسم الحالي مقارنة بالموسم السابق".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
أقر أنني مهووس بمتابعة كرة القدم لكن لا أحسب أنني أحسن صنعا فلست أعمى بل أرى الصورة بوضوح لكن الإدمان يحول بينك وبين الإقلاع لذلك نرجو الدمار لهذا القطاع كما دمرنا إن شاء الله