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الرئيسية | رياضة | لاعبو برشلونة يخفضون رواتبهم بسبب "كورونا"

لاعبو برشلونة يخفضون رواتبهم بسبب "كورونا"

لاعبو برشلونة يخفضون رواتبهم بسبب "كورونا"
هسبريس - إفي
الاثنين 30 مارس 2020 - 11:00

وافق لاعبو برشلونة على المقترح المقدم من النادي الكتالوني بتخفيض رواتبهم بنسبة 70 بالمائة، وذلك بسبب الأزمة الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما أعلنوا أنهم سيقدمون مساهمات "حتى يتسنى لموظفي النادي الحصول على رواتبهم كاملة" لحين انتهاء هذا الوضع.

وأعلن قائد الفريق، النجم الأرجنتيني ليو ميسي ذلك عبر حسابه الرسمي على تطبيق (إنستغرام).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أسيا الاثنين 30 مارس 2020 - 16:27
برافو عليكم براشلونة أتمني من كل من له القدرة ان يسهم في هذا الازمة التي حلت بي العالم ونطلب من الله أن يلطف بينا اميييين
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