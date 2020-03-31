أياكس الهولندي يلغي عقد اللاعب عبد الحق نوري

هسبريس ـ مُتابعة

كشف تقرير إخباري أن نادي أياكس الهولندي لكرة القدم ألغى عقد لاعبه عبد الحق نوري، ذو الأصل المغربي، الذي يعاني من أزمة صحية منذ فترة طويلة.

وأوضحت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية أن عقد لاعب خط الوسط نوري، البالغ 22 عاما، كان من المفترض أن يستمر حتى فاتح يوليوز 2020 ببند حول التجديد التلقائي.

وكان نوري قد تعرض لمشاكل في الدماغ إثر أزمة قلبية، بتاريخ 8 يوليوز 2017، ثم دخل في غيبوبة استفاق منها قبل أيام قليلة.

ومنذ استفادة نوري من العناية الطبية المركزة، يدفع أياكس راتب اللاعب كل شهر، كما سيواصل ذلك حتى موعد نهاية العقد الذي فسخ لتفادي التجديد التلقائي.