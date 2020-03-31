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الرئيسية | رياضة | أياكس الهولندي يلغي عقد اللاعب عبد الحق نوري

أياكس الهولندي يلغي عقد اللاعب عبد الحق نوري

أياكس الهولندي يلغي عقد اللاعب عبد الحق نوري
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:30

كشف تقرير إخباري أن نادي أياكس الهولندي لكرة القدم ألغى عقد لاعبه عبد الحق نوري، ذو الأصل المغربي، الذي يعاني من أزمة صحية منذ فترة طويلة.

وأوضحت صحيفة "دي تليغراف" الهولندية أن عقد لاعب خط الوسط نوري، البالغ 22 عاما، كان من المفترض أن يستمر حتى فاتح يوليوز 2020 ببند حول التجديد التلقائي.

وكان نوري قد تعرض لمشاكل في الدماغ إثر أزمة قلبية، بتاريخ 8 يوليوز 2017، ثم دخل في غيبوبة استفاق منها قبل أيام قليلة.

ومنذ استفادة نوري من العناية الطبية المركزة، يدفع أياكس راتب اللاعب كل شهر، كما سيواصل ذلك حتى موعد نهاية العقد الذي فسخ لتفادي التجديد التلقائي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - أواب الثلاثاء 31 مارس 2020 - 11:38
الله يشافيه ويعافيه.
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2 - Elbouhali الثلاثاء 31 مارس 2020 - 12:42
المال لايساوي شيء أمام الصحة وراحة البال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويقويه فهو قادر على كل شيء
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