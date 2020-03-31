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الرئيسية | رياضة | تأجيل "ألعاب البحر الأبيض المتوسط" إلى 2022

تأجيل "ألعاب البحر الأبيض المتوسط" إلى 2022

تأجيل "ألعاب البحر الأبيض المتوسط" إلى 2022
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 31 مارس 2020 - 14:30

أعلن وزير الشباب والرياضة الجزائري سيد علي خالدي، اليوم الثلاثاء، تأجيل دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي كانت مقررة بمدينة وهران، بين 24 يونيو و5 يوليوز 2021 ، لتقام في عام 2022.

ولم يقدم التلفزيون الحكومي الجزائري، الذي بث الخبر، أي تفاصيل إضافية بشأن هذا القرار، لكن بدا واضحا أنه مرتبط بقرار تأجيل دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بسبب أزمة فيروس كورونا، لتقام بين 23 يوليوز و8 غشت 2021.

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