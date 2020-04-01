24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|1
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:45
|07:12
|13:36
|17:05
|19:52
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مظاهر مكافحة القانون الدولي العام للأوبئة
- حالة الطوارئ الصحية تلغي تصوير "سلسلة كبور"
- مهندسون ينتقدون ضعف الدعم المقرر ضد كورونا
- "يا ورد من يشتريك؟! .. وباء كورونا يُذْبل "أزهار هولندا"
- خطوات الحياة .. "من يمشي أكثر يعيش بصحة أفضل"
المغرب يسد ثغرات الثروات الطبيعية بالصحراء بتطبيق قوانين البحار (5.00)
فيروس "كورونا" يدفع شبانا إلى "الحريڭ" من إسبانيا نحو المغرب (5.00)
- هذه حقيقة اقتطاع الحكومة ثلاثة أيام من الأجور الشهرية للموظفين - (188)
- فيروس "كورونا" يدفع شبانا إلى "الحريڭ" من إسبانيا نحو المغرب - (144)
- دموع من أجل الوطن - (130)
- وزارة الصحة: 68 حالة جديدة بفيروس "كورونا" .. الحصيلة: 602 - (112)
- الوكالة الفرنسية للأدوية تحذّر من علاج "كورونا" بعقار "الكلوروكين" - (107)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إبراهيموفيتش يغادر نادي ميلان في فصل الصيف
لن يلجأ مهاجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، صاحب الـ38 عاما، إلى خيار تجديد عقده مع ميلان، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، وسيغادر النادي الإيطالي هذا الصيف، وفقا لما أوردته الأربعاء وسائل إعلام محلية.
ولم يعد إبرا يؤيد المشروع الرياضي الذي روج له الرئيس التنفيذي لميلانو، الجنوب أفريقي إيفان جازيديس، ولا يستبعد الاعتزال من كرة القدم الصيف المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية على صدر غلافها للعدد الصادر الأربعاء.
وبعنوان "إيبرا باي باي ميلانو" سلطت الصحيفة الضوء على غضب السويدي بشدة من إقالة الكرواتي زفونيمير بوبان كمدير رياضي للنادي، وهو شخص تربطه به علاقة صداقة قوية. ويضاف إلى ذلك احتمال استقالة باولو مالديني، المشرف الفني على فريق ميلان، من منصبه في الصيف المقبل.
وعاد إبراهيموفيتش، الذي سافر إلى السويد في ظل هذه الأوضاع الطارئة بسبب فيروس كورونا، إلى ميلانو في يناير الماضي بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي وبدأ مرحلته الجديدة في إيطاليا بتسجيل أربعة أهداف في المباريات العشر الأولى التي شارك فيها.