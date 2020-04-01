إبراهيموفيتش يغادر نادي ميلان في فصل الصيف

هسبريس ـ مُتابعة

لن يلجأ مهاجم كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، صاحب الـ38 عاما، إلى خيار تجديد عقده مع ميلان، الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل، وسيغادر النادي الإيطالي هذا الصيف، وفقا لما أوردته الأربعاء وسائل إعلام محلية.

ولم يعد إبرا يؤيد المشروع الرياضي الذي روج له الرئيس التنفيذي لميلانو، الجنوب أفريقي إيفان جازيديس، ولا يستبعد الاعتزال من كرة القدم الصيف المقبل، حسبما ذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية على صدر غلافها للعدد الصادر الأربعاء.

وبعنوان "إيبرا باي باي ميلانو" سلطت الصحيفة الضوء على غضب السويدي بشدة من إقالة الكرواتي زفونيمير بوبان كمدير رياضي للنادي، وهو شخص تربطه به علاقة صداقة قوية. ويضاف إلى ذلك احتمال استقالة باولو مالديني، المشرف الفني على فريق ميلان، من منصبه في الصيف المقبل.

وعاد إبراهيموفيتش، الذي سافر إلى السويد في ظل هذه الأوضاع الطارئة بسبب فيروس كورونا، إلى ميلانو في يناير الماضي بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس جالاكسي وبدأ مرحلته الجديدة في إيطاليا بتسجيل أربعة أهداف في المباريات العشر الأولى التي شارك فيها.