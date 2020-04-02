24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:1113:3617:0519:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مبادرة لنقل المرضى مجانا (5.00)

  2. شفاء أسرة فرنسية من "مرض كورونا" في مراكش (5.00)

  3. محنة أسرة مع الفقر (5.00)

  4. بعد جائحة كورونا .. هل يعتمد المغرب "التعليم عن بعد" بالمستقبل؟ (5.00)

  5. شكوك تلف جودة مُعدات وأجهزة طبية صينية مُرسلة إلى المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مهارات منعم الإدريسي تجذب أولمبياكوس اليوناني

مهارات منعم الإدريسي تجذب أولمبياكوس اليوناني

مهارات منعم الإدريسي تجذب أولمبياكوس اليوناني
أوعنا بلعيد
الخميس 02 أبريل 2020 - 06:41

خطف المهاجم المغربي الواعد منعم الإدريسي، لاعب نادي أجاكسيو الفرنسي لكرة القدم، اهتمام الإدارة التقنية لفريق أولمبياكوس اليوناني، التي ترغب في التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفق مصادر فرنسية فإن الفريق اليوناني يرغب في تعزيز صفوفه بالتعاقد مع المغربي الإدريسي، المتألق مع ناديه أجاكسيو، حيث تمكن من تسجيل خمسة أهداف منذ بداية الموسم الحالي قبل توقف مسابقة الدوري الفرنسي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الطاقم التقني لمتصدر الدوري اليوناني متحمس لإنهاء صفقة التعاقد مع الإدريسي، لاسيما بعد التألق اللافت لمواطنه يوسف العربي القادم من تجربة احترافية من الخليج برسم الميركاتو الماضي، وتمكن من تسجيل 24 هدفا بقميص الفريق منذ بداية الموسم في مختلف المسابقات.

ويرتبط اللاعب سالف الذكر بعقد مع ناديه أجاكسيو يمتد إلى سنة 2023، غير أن ذلك لا يشكل عقبة لدى متصدر الدوري اليوناني المصمم على ضم المهاجم المغربي الشاب، لاسيما إن واصل تقديم عروضه الكبيرة عند استئناف الدوريات، بعد التفوق على فيروس كورونا وعودة الحياة إلى ملاعب الساحرة المستديرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.