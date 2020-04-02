مهارات منعم الإدريسي تجذب أولمبياكوس اليوناني

أوعنا بلعيد

خطف المهاجم المغربي الواعد منعم الإدريسي، لاعب نادي أجاكسيو الفرنسي لكرة القدم، اهتمام الإدارة التقنية لفريق أولمبياكوس اليوناني، التي ترغب في التعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفق مصادر فرنسية فإن الفريق اليوناني يرغب في تعزيز صفوفه بالتعاقد مع المغربي الإدريسي، المتألق مع ناديه أجاكسيو، حيث تمكن من تسجيل خمسة أهداف منذ بداية الموسم الحالي قبل توقف مسابقة الدوري الفرنسي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المصادر ذاتها أن الطاقم التقني لمتصدر الدوري اليوناني متحمس لإنهاء صفقة التعاقد مع الإدريسي، لاسيما بعد التألق اللافت لمواطنه يوسف العربي القادم من تجربة احترافية من الخليج برسم الميركاتو الماضي، وتمكن من تسجيل 24 هدفا بقميص الفريق منذ بداية الموسم في مختلف المسابقات.

ويرتبط اللاعب سالف الذكر بعقد مع ناديه أجاكسيو يمتد إلى سنة 2023، غير أن ذلك لا يشكل عقبة لدى متصدر الدوري اليوناني المصمم على ضم المهاجم المغربي الشاب، لاسيما إن واصل تقديم عروضه الكبيرة عند استئناف الدوريات، بعد التفوق على فيروس كورونا وعودة الحياة إلى ملاعب الساحرة المستديرة.