"اليويفا" يؤجل المباريات الأوروبية إلى "إشعار آخر"

هسبريس - متابعة

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عقب اجتماع اليوم الأربعاء إنه قرر تعليق كل مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "حتى إشعار آخر"، بسبب تفشي وباء كورونا.

كما قرر تأجيل كل مباريات المنتخبات الوطنية المقررة في يونيو، ومن بينها مواجهات في ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 التي تم تأجيلها إلى 2021.