"باريس سان جيرمان" ينضم إلى الراغبين في حكيمي

أوعنا بلعيد

انضاف بطل الدوري الفرنسي الممتاز باريس سان جيرمان إلى ركب الأندية المهتمة بخدمات الدولي المغربي أشرف حكيمي، المعار من ريال مدريد إلى نادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وكشفت مصادر فرنسية عديدة، الأربعاء، رغبة ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، بالتعاقد مع المدافع المغربي أشرف حكيمي على خلفية رحيل البلجيكي توماس مونييه، المنتظر انتقاله إلى بروسيا دورتموند الألماني.

وسيشهد الميركاتو الصيفي المقبل منافسة كبيرة بين أندية كبيرة عدة بغية التعاقد مع حكيمي، البالغ من العمر 21 سنة، يأتي على رأسها يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، فضلا على بوروسيا دورتموند الألماني الساعي للإبقاء على اللاعب ضمن صفوفه.

ويخطط النادي الملكي بدوره للاستفادة من خدمات لاعبه من جديد واستعادة خدماته وتجديد عقده الذي سينتهي العام المقبل، ويريد حمايته من أطماع الأندية المتربصة بخدماته، وذلك بالتجديد له لأربعة مواسم كروية مقبلة.

وتألق مدافع الأسود بشكل لافت خلال تجربته الألمانية، بعدما خاض 65 مباراة مع "أسود الفيستيفال" أسهم فيها بـ27 هدفا ما بين صناعة وتسجيل، وهو ما جعل موقع "ترانسفور ماركت" العالمي المتخصص في تقييم القيمة السوقية للاعبين يقدر مبلغ بيع عقد حكيمي بـ60 مليون يورو، كأغلى لاعب مغربي.

ويرتقب أن تتضح الوجهة القادمة لأشرف حكيمي بصفة نهائية خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد عودة الحياة إلى ملاعب كرة القدم، بعدما تتم السيطرة على فيروس كورونا الذي أربك العديد من الاتحادات الكروية وأجبرها على تأجيل مسابقتها المحلية.