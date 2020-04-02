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كُتّاب وآراء
"كورونا" يربك خطة تعاقد تشيلسي مع حكيم زياش
أربك فيروس كورونا المستجد خطط العديد من الاتحادات الكروية والأندية، بالإضافة إلى اللاعبين الذين ستنتهي عقودهم نهاية يونيو المقبل، ويأتي على رأسهم الدولي المغربي حكيم زياش الذي كان قد وقع عقد انضمامه إلى تشيلسي الإنجليزي في الصيف.
وكان مقررا أن ينضم المايسترو المغربي إلى فريقه الجديد شهر يونيو المقبل، وفق ما هو متفق عليه في بنود العقد المبرم بينه وإدارة تشيلسي، غير أن الأحداث الجارية حاليا قد تؤخر انضمامه إلى كتيبة الإنجليزي فرانك لامبارد إلى موعد لاحق.
ويعتقد المحامي جيريت بيتر بوييسز (Gerrit Pieter Poiesz) أن إدارة أياكس إن أرادت الاحتفاظ بزياش لوقت إضافي بسبب تأجيل الدوريات المحلية، عليها أن تتوصل إلى اتفاق ودي مع نظيرتها من تشيلسي التي دفعت مبالغ كبيرة مقابل الاستفادة من خدمات صانع ألعاب الأسود.
وأوضح المحامي المذكور أن "الفيفا ليست طرفاً في العقد المبرم بين زياش وناديه الجديد، لأن الجهاز الوصي على تدبير شؤون كرة القدم لا يدفع الراتب وليس مسؤولا عن أي مشاكل بين الطرفين، نظرا لكونها علاقة بين صاحب العمل والموظف".
حكيم زياش كسر عقده الملزم مع أياكس في منتصف فبراير لتوقيع آخر جديد مع تشيلسي، وهذا يعني أن إقامته في أمستردام حتى 30 يونيو تستمر على شكل إعارة من البلوز اللندني.
وتابع المحامي سالف الذكر أنه يمكن إعارة النجم المغربي لبضعة أسابيع إضافية لأياكس بإذن من البلوز، كما يمكن لناديه أيضا المطالبة بقدومه في الموعد المحدد سلفا، وهو 30 يونيو. وفي هذه الحالة، فإن "الفيفا" ستكون عاجزة عن التدخل.
بينما ذكر موقع "90 دقيقة" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اتخذ قرارا بخصوص اللاعبين الذين تنتهي عقودهم في الصيف، موردا أنه مع استحالة استكمال الدوريات، ستقرر "الفيفا" أن يستمر اللاعبون الذين تنتهي عقودهم مع أنديتهم حتى انتهاء الموسم الكروي بسبب "ظروف خاصة".
وتدرس "الفيفا" إقامة فترة انتدابات استثنائية الموسم القادم، خاصة وأن الدوريات قد تستأنف شهر يونيو أو يوليوز. وبالتالي، فإن حكيم سيواصل مع أياكس أمستردام إلى حين انتهاء الدوري الهولندي كاملا.