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كُتّاب وآراء
حكيم زياش ينهي موسمه بقميص "أياكس الهولندي"
ينتظر أن يرحل الدولي المغربي نجم أياكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش، إلى ناديه الجديد تشلسي الإنجليزي خلال الوقت المتفق عليه مسبقا بعد توقيع العقد رغم توقف الدوريات الأوروبية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وحسب الصحافي فريك يانسن "AD الهولندية"، فقد لعب حكيم زياش مباراته الأخيرة مع اياكس بالفعل، ولن يشارك معه مجددا حتى لو اكتمل الموسم؛ إذ سيكون المايسترو المغربي متاحا للمشاركة بقميص تشيلسي بداية من فاتح يوليو المقبل.
وكان العملاق الهولندي يناور في قضية نجمه المغربي، الذي من المقرر أن يتوجه إلى لندن في مطلع يوليو المقبل، بعد تأجيل موعد ختام المنافسات إلى غاية 3 غشت، حيث كان يأمل متصدر الدوري في إبقاء زياش لمساعدة زملائه على التتويج بالدوري.
وكشفت مارخان أولفيرز، أستاذة الرياضة والحقوق، في تصريحات لقناة "أر تي أل نيوز" بخصوص رحيل النجم المغربي، أن القرار النهائي "سيعود لحكيم زياش الذي يبقى السؤال المطروح في قضيته هو هل سيوافق على البقاء إلى غاية نهاية الموسم؟ حيث إن الأمر يتجاوز الاتحادين الأوروبي والدولي للعبة، لأنهما لا يتدخلان في العقود الفردية في حالة اتفاق جميع الأطراف".
وكان فريق البلوز أعلن مؤخرا توصله إلى اتفاق مع أياكس للتعاقد مع زياش بداية من الصيف المقبل بعقد يمتد لـ5 سنوات، كما أنهى اتفاقه بشكل رسمي مع اللاعب حول شروطه الشخصية، وستكلفه الصفقة 36.7 ملايين جنيه إسترليني.