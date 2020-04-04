تفشي وباء كورونا يبعثر أوراق كرة القدم الأوروبية

أوعنا بلعيد

تواجه أندية الدوري الألماني البوندسليغا أياما صعبة عقب الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد الذي أجبر الاتحادات الرياضية بمختلف الدوريات على إيقاف اللعب دون أي بشائر بعودة الحياة إلى الملاعب حتى الآن، عكس مسؤولي الكرة البلجيكية الذين قرروا إنهاء الموسم واعتماد الترتيب الحالي، ما سيترتب عنه منح اللقب لكلوب بروج المتصدر، كما طالبت أندية في هولندا وإيطاليا بإلغاء المنافسات المحلية.

وحسب مصادر الموقع العالمي "ترانسفر ماركت"، المتخصص في تقييم اللاعبين وقيمتهم في سوق الانتقالات، فإن عقود 108 لاعبين ستنتهي في الدوري الألماني يوم 30 يونيو المقبل، ويضم نادي فورتونا دوسلدورف أكبر عدد منهم، بواقع 17 لاعبا، يليه يونيون برلين بـ 14 لاعبا، ثم فيردر بريمن بـ 8 لاعبين.

وتعيش أندية البوندسليغا على أعصابها في ظل ضبابية المشهد الراهن؛ إذ تقترب عقود العديد من لاعبيها من الانتهاء بنهاية الموسم الحالي دون تحديد مصيرهم، سواء بألمانيا أو بغيرها من البلدان، وسط تسريبات عن مناقشات جرت بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الحلول المقترحة لإنهاء كل الأزمات المتعلقة بعقود اللاعبين.

وحسب تقارير إعلامية أوروبية، فإن الجهاز الوصي على تدبير شؤون الكرة العالمية ركز في مناقشاته للعقود التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي على حسم مصير اللاعبين المعارين، والمواعيد الجديدة للانتقالات الصيفية والشتوية المقبلة، قبل الإعلان رسميا عن قراراته خلال الأيام المقبلة.

ويأتي على رأس قائمة الأسماء التي ستنتهي فترة إعارتها بنهاية يونيو المقبل الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم بوروسيا دورتموند الألماني، الذي لم يحسم مستقبله بعد، سواء بالعودة إلى ناديه الأم ريال مدريد أول الانتقال إلى فريق آخر، بالإضافة إلى زميله الألماني ماريو غوتزة، الذي اتفق مع ناديه على الرحيل وعدم تجديد عقده الذي ينتهي بعد نحو شهرين.

ورغم ارتباطه بعقد مع ناديه الحالي دورتموند يمتد إلى 2022، يبقى الإنجليزي جادون سانتشو الدجاجة التي تبيض ذهبا؛ إذ يعد أبرز الأسماء المتوقع رحيلها عن البوندسليغا بنهاية الموسم الحالي، وسط منافسة شرسة من كبار القارة العجوز على نيل خدماته.

كما يواجه النجم البرازيلي كوتينيو، المعار من برشلونة إلى بايرن ميونيخ، الذي ستنتهي فترة إعارته الصيف المقبل، مستقبلا غامضا زادت الأزمة الحالية من إضفاء الكثير من الغموض عليه، خاصة أنه لا مكان له تقريبا في العملاق الكتالوني الذي يرتب لإعارته مرة أخرى أو بيع عقده نهائيا للأندية الإنجليزية المهتمة.