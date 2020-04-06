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الرئيسية | رياضة | نادي الجيش الملكي يجدّد التعاقد مع لاعبين اثنين

نادي الجيش الملكي يجدّد التعاقد مع لاعبين اثنين

نادي الجيش الملكي يجدّد التعاقد مع لاعبين اثنين
أوعنا بلعيد
الاثنين 06 أبريل 2020 - 13:18

قطع مسؤولو الجيش الملكي لكرة القدم الطريق على الأندية المتربصة بخدمات نجم الفريق، المهاجم الإيفواري جوزيف كيدي كنادو، بعدما توصلوا إلى اتفاق نهائي ورسمي معه أفضى إلى تمديد عقده مع العساكر لسنوات مقبلة.

وحسب مصادر هسبريس فقد نجحت الإدارة العسكرية في التوصل إلى اتفاق نهائي مع المهاجم كنادو بتمديد عقده إلى غاية 2024، مع تحسين بنوده من الناحية المادية مكافأة له جراء ما يقدمه مع المجموعة منذ استقدامه بالمركاتو الماضي.

وطلب المدرب عبد الرحيم طاليب من إدارة الجيش، في وقت سابق، تمديد عقد هداف الفريق، والذي تمكن من تسجيل تسعة أهداف خلال عشرين جولة مرت على بداية الموسم الحالي قبل توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكان عقد المهاجم سالف الذكر سينتهي في يونيو 2021؛ وهو ما دفع الإدارة إلى مفاتحته في أمر تجديده بتوصية من طاليب، الذي يراهن على اللاعب في المقبل من المواعيد، لا سيما أنه أظهر براعته في المباريات الكبرى أمام كبار الدوري المغربي.

يذكر أن أسهم اللاعب كنادو ارتفعت في بورصة اللاعبين ولدى أنصار الفريق العسكري بعدما تمكن من هز شباك غريميه الوداد والرجاء، إذ سجل المهاجم الإيفواري في مرمى الوداد في كلاسيكو الكأس، ليخطف التأهل؛ بينما سجل في مرمى الرجاء في كلاسيكو الدوري، مانحا العساكر نقاط المباراة كاملة.

كما نجح المكتب المسير للعساكر في تجديد عقد المدافع ديني بورغيس من الرأس الأخضر، بعد العروض القوية التي قدمها رفقة الفريق منذ التحاقه به في الموسم الكروي الجاري، ليستمر بموجبه عقده الجديد مع المجموعة لأربعة مواسم كروية أخرى.

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