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الرئيسية | رياضة | الأهلي المصري يحسم مستقبل المغربي وليد أزارو

الأهلي المصري يحسم مستقبل المغربي وليد أزارو

الأهلي المصري يحسم مستقبل المغربي وليد أزارو
أوعنا بلعيد
الاثنين 06 أبريل 2020 - 15:56

ينتظر أن يخوض الدولي المغربي وليد أزارو، المعار من الأهلي المصري إلى الاتفاق السعودي، تحديا جديدا ابتداء من الموسم المقبل.

وحسب مصادر مصرية، فإن مسؤولي نادي الأهلي حسموا مصير وليد أزارو، مهاجم الفريق المعار لصفوف الاتفاق السعودي، حتى نهاية الموسم، بالموافقة على رحيله لخوض تجربة جديدة.

وأوضحت المصادر أن المدرب السويسري رينيه فايلر أبلغ المكتب المسير لنادي الأهلي بموافقته على رحيل المهاجم السابق لفريق الدفاع الحسني الجديدي، مبديا عدم حاجته الفنية إلى اللاعب في الفترة المقبلة.

وأشرت لجنة التخطيط بالنادي المصري، بقيادة محسن صالح، على قرار مدرب فريقها السويسري ووافقت بدورها على رحيل المهاجم المغربي نهاية الموسم الحالي؛ وذلك ببيع عقده للأندية المهتمة بخدماته.

وكان اللاعب، الذي يبلغ من العمر أربعا وعشرين سنة، قد تلقى عرضا مغريا من أحد الأندية الإماراتية للانتقال إليه، بعد انتهاء إعارته بنهاية الموسم الجاري وأصبحت فرص انتقاله كبيرة لا سيما بعد خطوة الأهلي الجديدة.

كما يرغب مسؤولو الاتفاق السعودي في التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، واستمراره إلى ما بعد نهاية الموسم؛ ولكن لم يكن هناك أي اتصال بين الإدارتين في هذا الشأن، حتى الآن.

ويجمع مسؤولو النادي السعودي على أن النجم المغربي يظهر بشكل لافت بعد استعارته من الأهلي، إذ خاض 7 مباريات سجل خلالها ثلاثة أهداف في 499 دقيقة، مع تمريرة حاسمة. كما تسبب في ركلة الجزاء التي سجل منها هدف الفوز أمام الشباب.

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