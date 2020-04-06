مدرب "شالكه" يكشف عن الوجه الآخر لأمين حارث

أوعنا بلعيد

وقف المدرب الألماني الأمريكي دافييد فاغنر بجانب لاعبه الدولي المغربي أمين حارث، عقب الانتقادات التي تعرض لها الأخير لعدم التزامه خلال فترة الحظر الصحي المفروض من الدولة الألمانية بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقد كشف مدرب شالكة، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة "بيلد" الألمانية، الوجه الآخر للدولي المغربي، على الرغم من أن ما فعله النجم المغربي كان محبطا وغير مقبول، حيث قال: "عندما حان وقت تقليص الرواتب، كان هو أول الموافقين على طلب النادي".

وكان أمين حارث موضوع نقاش جديد بعدما تم تغريمه الشهر الماضي بسبب وجوده لوقت متأخر من الليل في خانة لتدخين "الشيشة"، على الرغم من القيود المفروضة من جانب السلطات الألمانية، ضمن الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بكوفيد 19 .

ولم ينحصر دعم المدرب للاعبه حارث خلال عاصفة الانتقادات التي طالته بسبب خرقه للحجر الصحي؛ بل واصل ذلك الدعم بالإشادة بما يقدمه اللاعب بالرغم من نزول مستواه مؤخرا قبل توقف الدوري جراء انتشار الوباء، وأضاف قائلا: "عندما نتحدث عن أمين، فعليك أن تعلم بأنه لاعب مبدع وخلوق وصاحب قرار".

وختم حديثه عن النجم المغربي، البالغ من العمر 22 سنة، بقوله: "يمكنك وصف حارث بأي شيء إلا أن تقول عنه إنه أناني؛ فهو ليس كذلك، هو شخص مسؤول، ويقوم بواجباته على أكمل وجه داخل الفريق.. وحتى داخل النادي كان له دور مهم فيما يتعلق بمسألة تخفيض الرواتب".

يذكر أن جل الأندية الأوروبية اتجهت إلى خيار تخفيض رواتب اللاعبين خلال الأشهر المقبل بغية التخفيف من حدة الأضرار الاقتصادية جراء توقف النشاط الرياضي بعدما داهم فيروس كورونا أغلب البلدان وأجبر اتحاداتها الرياضية على وقف كل النشاطات والتجمعات، تفاديا لتفشي الفيروس في أوساط الجماهير.