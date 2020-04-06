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كُتّاب وآراء
"كورونا" يقتل والدة المدرب الإسباني بيب غوارديولا
توفيت دولورز سالا كاريو، والدة المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا، في مدينة برشلونة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصد العديد من الأرواح عبر العالم في مختلف القارات.
وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الذي يشرف بيب غوارديولا على تدريبه، أن والدة الأخير، البالغة من العمر 82 سنة، توفيت اليوم الإثنين بعد إصابتها بالفيروس التاجي.
وغرد النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي: "إن عائلة مانشستر سيتي محطمة جراء إبلاغها عن وفاة والدة بيب، دولورز سالا كاريو، في مانريسا، ببرشلونة، بعد إصابتها بفيروس كورونا".
وأضاف المان سيتي: "الراحلة كانت تبلغ من العمر 82 عامًا. وكل من يرتبط بالنادي يرسل تعاطفه القلبي في هذا الوقت العصيب إلى بيب وأفراد عائلته وجميع أصدقائهم".
وكان المدرب الإسباني تبرع الشهر الماضي بمبلغ مليار سنتيم لمؤسسة أنجيل سولير دانيال، وكلية الطب في برشلونة، لشراء معدات لمكافحة الوباء التاجي الذي قتل أكثر من 13000 شخص هناك، جاعلاً من وطن غوارديولا واحدا من أكثر الدول تضرراً في العالم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
اللهم تجاوز علينا وارحمنا واغفر لنا.
ولذلك وجب التنبيه أنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يُدعى بالمغفرة والرحمة للكافر الذي مات على الكفر .
قال النووي – رحمه الله - :
الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة : حرام بنص القرآن والإجماع .
" المجموع " ( 5 / 119 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنَّة والإجماع .
" مجموع الفتاوى " ( 12 / 489 ) .
واظن تكمن قوته هنا الانسان عند مرور بعض الايام يظن ان ملابسه او شيء اخر خالي من الفيروس ويبدء بالمس وجهه او عدم غسل يده.