24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3707:0613:3517:0519:5621:12
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عمال النظافة يتحدون كورونا! (5.00)

  2. "كورونا" يُدخل رئيس الوزراء البريطاني المستشفى (5.00)

  3. إصابة 10 أشخاص من عائلة واحدة بفيروس "كورونا " في ورزازات (5.00)

  4. خريطة "كورونا" في المغرب .. تفاصيل الحالات حسب مدن المملكة (5.00)

  5. الأمن يوقف آلاف الأشخاص بسبب الأخبار الزائفة وخرق الطورائ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | "كورونا" يقتل والدة المدرب الإسباني بيب غوارديولا

"كورونا" يقتل والدة المدرب الإسباني بيب غوارديولا

"كورونا" يقتل والدة المدرب الإسباني بيب غوارديولا
أوعنا بلعيد
الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:02

توفيت دولورز سالا كاريو، والدة المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا، في مدينة برشلونة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصد العديد من الأرواح عبر العالم في مختلف القارات.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الذي يشرف بيب غوارديولا على تدريبه، أن والدة الأخير، البالغة من العمر 82 سنة، توفيت اليوم الإثنين بعد إصابتها بالفيروس التاجي.

وغرد النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي: "إن عائلة مانشستر سيتي محطمة جراء إبلاغها عن وفاة والدة بيب، دولورز سالا كاريو، في مانريسا، ببرشلونة، بعد إصابتها بفيروس كورونا".

وأضاف المان سيتي: "الراحلة كانت تبلغ من العمر 82 عامًا. وكل من يرتبط بالنادي يرسل تعاطفه القلبي في هذا الوقت العصيب إلى بيب وأفراد عائلته وجميع أصدقائهم".

وكان المدرب الإسباني تبرع الشهر الماضي بمبلغ مليار سنتيم لمؤسسة أنجيل سولير دانيال، وكلية الطب في برشلونة، لشراء معدات لمكافحة الوباء التاجي الذي قتل أكثر من 13000 شخص هناك، جاعلاً من وطن غوارديولا واحدا من أكثر الدول تضرراً في العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - انسان الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:35
رحمة الله عليها وعلى جميع بني ادم اجمعين ان كانوا صالحين فاجعل متواهم الجنة وان كانوا ظالمين فاهدهم الى صراطك المستقيم واعف عنهم وارحمهم انك انت الغفور الرحيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
2 - mmm الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:36
اللهم رحمها وتجاوز عن سيئاتها انك كريم تحب العفو وارحم جميع المسلمين والمسلمات وكل من آمن بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
3 - Rachid الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:40
رحمة الله على المتوفين عبر العالم، وانا لله وانا اليه راجعون.
اللهم تجاوز علينا وارحمنا واغفر لنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - زكرياء صابر الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:57
اللهم رفع عنا هدا الوباء وهدنا إنا كنا مسرفين ورحم جميع الموتى في العالم وشفي جميع المصابين بهذا المرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
5 - محب الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:57
Nuestras condolencias para usted y su familia.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - خالد.ف الاثنين 06 أبريل 2020 - 17:58
**كل نفس ذائقة الموت ، و نبلوكم بالشر و الخير فتنة و إلينا ترجعون**
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - Tetuani الاثنين 06 أبريل 2020 - 18:00
لا نعلم على ماذا ختم لها ولكن من باب أولى أنه لم يشع عنها أنها أسلمت والله أعلم.

ولذلك وجب التنبيه أنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يُدعى بالمغفرة والرحمة للكافر الذي مات على الكفر .
قال النووي – رحمه الله - :
الصلاة على الكافر والدعاء له بالمغفرة : حرام بنص القرآن والإجماع .
" المجموع " ( 5 / 119 ) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنَّة والإجماع .
" مجموع الفتاوى " ( 12 / 489 ) .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
8 - مهاجر كرها الاثنين 06 أبريل 2020 - 18:02
نرجوا من جريدتنا المفضلة من حين لاخر: تذكرنا بالمعلومات عن الفيروس كم يطول اذا سقط او نزل فوق الأشياء الملابس، الاكياس، الورق الخ.
واظن تكمن قوته هنا الانسان عند مرور بعض الايام يظن ان ملابسه او شيء اخر خالي من الفيروس ويبدء بالمس وجهه او عدم غسل يده.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.