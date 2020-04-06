"كورونا" يقتل والدة المدرب الإسباني بيب غوارديولا

أوعنا بلعيد

توفيت دولورز سالا كاريو، والدة المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا، في مدينة برشلونة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد الذي يواصل حصد العديد من الأرواح عبر العالم في مختلف القارات.

وأعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الذي يشرف بيب غوارديولا على تدريبه، أن والدة الأخير، البالغة من العمر 82 سنة، توفيت اليوم الإثنين بعد إصابتها بالفيروس التاجي.

وغرد النادي الإنجليزي عبر حسابه الرسمي: "إن عائلة مانشستر سيتي محطمة جراء إبلاغها عن وفاة والدة بيب، دولورز سالا كاريو، في مانريسا، ببرشلونة، بعد إصابتها بفيروس كورونا".

وأضاف المان سيتي: "الراحلة كانت تبلغ من العمر 82 عامًا. وكل من يرتبط بالنادي يرسل تعاطفه القلبي في هذا الوقت العصيب إلى بيب وأفراد عائلته وجميع أصدقائهم".

وكان المدرب الإسباني تبرع الشهر الماضي بمبلغ مليار سنتيم لمؤسسة أنجيل سولير دانيال، وكلية الطب في برشلونة، لشراء معدات لمكافحة الوباء التاجي الذي قتل أكثر من 13000 شخص هناك، جاعلاً من وطن غوارديولا واحدا من أكثر الدول تضرراً في العالم.