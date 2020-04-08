مورينهو يعتذر بعد خرق قانون "الحجر الصحي"

أوعنا بلعيد

حذّرت إدارة توتنهام الإنجليزي لكرة القدم المدرب البرتغالي جوزي مورينهو والعديد من لاعبيه من خرق قوانين العزل التام في المملكة المتحدة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأقدم مسؤولو الفريق اللندني على توجيه رسالتهم إلى المدرب مورينهو ولاعبيه بعدما ظهروا في صور حديثة وهم يتدربون بحديقة هادلي كومون، رغم إرشادات الحكومة للناس بالبقاء في المنازل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال المكتب المسير للفريق الإنجليزي إنه طلب من لاعبيه احترام إرشادات الحكومة الخاصة بالتباعد الاجتماعي، بعد تصوير عدد من لاعبي الفريق وهم الفرنسي ندومبيلي والكولومبي دافيسون شانشيز والظهير رايان سيسينيون وهم يتدربون ويركضون معا في الحديقة.

وأبلغ متحدث باسم توتنهام وسائل إعلام بريطانية "لقد تم تذكير كل لاعبينا باحترام التباعد الاجتماعي في المران، سنواصل التأكيد على هذه الرسالة".

من جانبه، أقر البرتغالي جوزيه مورينهو بأن ما قام به، مؤخرا، لم يكن يتناسب مع تعليمات الحكومة البريطانية، بعدما صرح لوسائل الإعلام: "أتقبل أن أفعالي لم تم تكن على نفس الخط مع بروتوكول الحكومة، وأنه يجب علينا التواصل فقط مع من نتواجد معهم في المنزل"، حسب ما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وأضاف المدرب: "من الضروري أن يلعب كل منا دوره، وأن نتبع تعليمات الحكومة؛ من أجل دعم أبطالنا في الهيئات الصحية، ومن أجل إنقاذ حياتنا".

يشار إلى أن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز قد توقفت الشهر الماضي بسبب الجائحة، وطلبت الحكومة من الناس البقاء في المنازل للمساعدة في التقليل من تفشي كوفيد 19 الذي يواصل حصد المزيد من الأرواح عبر العالم بمختلف القارات.